Nguyễn Thị Bé Hồng giành huy chương vàng giải xe đạp châu Á 2023

Giải xe đạp đường trường vô địch châu Á diễn ra từ ngày 7 đến 13-6 tại Thái Lan. Đội tuyển xe đạp Việt Nam tham dự với 15 tay đua, tranh tài 12 trong 13 bộ huy chương của giải.

Giải khởi tranh vào hôm qua với nội dung đầu tiên đồng đội tính giờ nam, nữ phối hợp. Đây là nội dung mới đưa vào thi đấu ở mùa giải năm nay nên Việt Nam không tham gia. Ngày hôm nay, giải thi đấu nội dung chạy cá nhân tính giờ U18 nam, nữ. Việt Nam tham dự với 2 tay đua: Phạm Lê Xuân Lộc và Nguyễn Thị Bé Hồng.

Nội dung cá nhân tính giờ lứa tuổi trẻ U18, Nguyễn Thị Bé Hồng so tài cùng 9 tay đua mạnh trong khu vực châu Á với cự ly 15 km. Mặc dù lần đầu tiên góp mặt ở giải đấu châu lục, cô gái Đồng Tháp Nguyễn Thị Bé Hồng đã có màn thể hiện quá xuất sắc. Cô gái xứ Sen Hồng đã hoàn thành 15 km với thời gian 23 phút 43 giây (tốc độ trung bình 37,92 km/giờ) tạo khoảng cách 5 giây so với người thứ hai Rizaeva Asal (Uzbekistan) và 13 giây so với người thứ ba Lee Chai Roug. Với chiếc huy chương vàng này, Nguyễn Thị Bé Hồng được Ban xe đạp phong trào của Liên đoàn Xe đạp Mô tô Thể Thao Việt Nam thưởng nóng 50 triệu đồng.

Ở nội dung cá nhân tính giờ U18 nam, tài năng trẻ xe đạp Việt Nam vừa 2 lần liên tiếp mặc chiếc Áo trắng chung cuộc Cúp truyền hình Phạm Lê Xuân Lộc đã chơi khá tốt giành được chiếc huy chương đồng.

Tranh tài cùng 15 tay đua khác với cự ly 30 km, tay đua của Quân đội đã hoàn thành cự ly trong 39 phút 44 giây, xếp thứ ba sau tay đua huy chương vàng Mikhail (Kazakhstan) hoàn thành cự ly trong 38 phút 49 và huy chương bạc Muhammad (Indonesia) hoàn thành cự ly trong 39 phút 22.

Vào ngày mai, giải tiếp tục thi đấu nội dung cá nhân tính giờ nam lứa tuổi U23.