Nguyễn Văn Bình mang về chiến thắng đầu tiên cho TPHCM

Không phụ lòng các đồng đội tấn công phá sức các chân rút An Giang, tay đua trẻ Nguyễn Văn Bình xuất sắc tăng tốc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để về nhất chặng 4 cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Cúp Tôn Đông Á năm 2023.

Chặng 4 từ Vinh đi Quảng Bình có lộ trình 197,4 km được xem là chặng đua dài nhất giải. Do đó, các đội đang bị thất thế như TPHCM xem đây là cơ hội nhằm tấn công vào sự thống trị của An Giang.

Trong chặng đua hôm nay, các tay đua chinh phục đèo Ngang tính điểm Áo đỏ Vua leo núi. Vì đây là ngọn đèo thấp và ngắn, được xếp tính điểm đèo loại 3 nên các ứng viên leo đèo tốt đã không tham chiến. Họ chấp nhận để 1 tốp những tay đua “hạng dưới” tiến lên đèo trước và tay đua trẻ của Quân đội Phan Hoàng Bảo Tín xuất sắc cán đỉnh đầu tiên, tạm thời mặc chiếc Áo đỏ.

Nếu như trong khoảng 120 km đầu, diễn biến đường đua khá êm ả do các đội đi theo sự điều tiết của An Giang, thì ngay sau lúc đổ đèo Ngang, liên tục các cuộc tấn công nổ ra, đặc biệt đến từ các tay đua TPHCM.

Sau vài ngày cho đội 1 án binh bất động, HLV Đỗ Thành Đạt quyết định cho đoàn quân chủ lực tấn công toàn diện trong ngày hôm nay. Liên tục các tay đua: Nguyễn Minh Việt, Trần Thanh Điền, Nguyễn Tuấn Vũ của đội 1 TPHCM Vinama cũng như các tay đua đội 2 TPHCM tấn công hết lần này đến lần khác. Nếu đợt tấn công nào đội An Giang khoá giải, TPHCM tiếp tục tung ra đợt tấn công mới mà không cho đội đua miền Tây có thời gian ngơi nghỉ. Thật sự, mục đích các tay đua TPHCM chủ yếu muốn tấn công nhằm phá sức lực của An Giang thôi, chứ họ thừa biết cơ hội thoát đi thành công là rất thấp. Bởi trong mắc xích tranh chấp Áo vàng lẫn đồng đội của đội 1 TPHCM, nếu An Giang có cho đi thì các đối thủ khác như Domesco Đồng Tháp, Đồng Nai cũng không thể chấp nhận.

Trước thế trận dự báo vẫn là một chùm đông tranh nhau nước rút, đội An Giang đang có lợi thế do tay đua đang đứng đầu điểm Áo xanh Petr Rikunov và thứ 3 Nguyễn Tấn Hoài (Tập đoàn Lộc Trời) vẫn có mặt ở tốp đầu, trong khi đối thủ nguy hiểm nhất Trần Tuấn Kiệt (Dopagan Đồng Tháp) lại rơi lại khá xa ở tốp 3. Nếu TPHCM không phá sức An Giang, rất có thể Nguyễn Tấn Hoài hay Petr Rikunov rất có thể là người thắng chặng.

Việc toàn bộ đội TPHCM tấn công quá mãnh liệt trong giai đoạn cuối đã khiến dàn máy kéo của An Giang bắt đầu rệu rã. Ngay cả Nguyễn Tấn Hoài cũng phải tham gia vào dàn máy kéo đuổi bắt các tay đua của TPHCM. Chính vì thế, cả hai chân rút chủ lực của An Giang là Nguyễn Tấn Hoài và Áo vàng Petr Rikunov đứng ngoài tốp 7 của chặng đua hôm nay.

Khi Trần Tuấn Kiệt rơi lại tốp 3, Nguyễn Tấn Hoài đã bị bào mòn thể lực, không có gì bất ngờ khi tay đua được đánh giá có nước rút tốt của làng xe đạp Việt Nam Nguyễn Văn Bình (TPHCM New Gourp) đánh bại Loic (Domesco Đồng Tháp) và Nguyễn Trúc Xinh (TPHCM New Gourp) về nhất chặng. Chiến thắng là một phần thưởng xứng đáng cho nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi để tạo ra ưu thế tốt cho Nguyễn Văn Bình mang về chiến thắng đầu tiên cho TPHCM.

Tất cả các tay đua tranh chấp đều về trong đoàn đông, thứ hạng các danh hiệu không có gì thay đổi sau 4 chặng. Ngoại binh người Nga Petr Rikunov vẫn giữ được chiếc Áo vàng lẫn Áo xanh. Tay đua Phạm Lê Xuân Lộc vẫn giữ được chiếc Áo trắng dành cho tay đua trẻ xuất sắc và chiếc Áo cam cho tay đua Việt Nam xuất sắc nhất. Vị trí nhất đồng đội vẫn thuộc về Domesco Đồng Tháp xếp trên Tập đoàn Lộc Trời và Quân khu 7.

Sáng mai, cuộc đua xe đạp Cúp Truyền hình TPHCM – Tôn Đông Á 2023 sẽ thi đấu chặng 5 từ Quảng Bình đi Huế dài 162,5 km.