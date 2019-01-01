Ngày nay, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng tráng lệ cùng đại lộ Nguyễn Văn Linh rộng 120m, 10 làn xe đã trở thành những biểu trưng phát triển mạnh mẽ của khu Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng hơn 30 năm trước, khu vực này vẫn là vùng Nhà Bè đầm lầy, hoang vu, đất đai chua phèn, nhà cửa lưa thưa, nhiều xóm nhỏ chưa có điện, nước sạch.

Câu chuyện đổi thay bắt đầu từ việc hình thành Khu chế xuất Tân Thuận - khu chế xuất đầu tiên của cả nước. Thành công bước đầu này đã mở đường cho một tầm nhìn rộng lớn hơn: xây dựng cả khu Nam Sài Gòn thành một không gian đô thị hiện đại, gắn sản xuất, giao thông và đời sống dân cư.

Trong hành trình ấy, doanh nhân Lawrence S. Ting, thường được biết đến với tên Đinh Thiện Lý, là người chủ động đề xuất dự án Khu đô thị Phú Mỹ Hưng và kiên trì theo đuổi việc biến ý tưởng thành hiện thực. Những thước phim ghi lại cảnh ông cùng cộng sự lội giữa cánh đồng sình lầy, lau sậy bạt ngàn cho thấy rõ hơn tầm nhìn và ý chí của những người đặt nền móng cho khu đô thị này. Trước đó, không ít nhà đầu tư dù đã ký biên bản ghi nhớ nhưng khi tận mắt nhìn thấy vùng đất hoang vu đều lắc đầu bỏ đi.

Để hình thành một đô thị mới, trước hết phải có một tuyến giao thông đủ sức mở đường. Đại lộ Nguyễn Văn Linh được khởi công cùng quá trình xây dựng khu Nam và hoàn thành vào năm 2007. Tuyến đường do Công ty liên doanh Phú Mỹ Hưng làm chủ đầu tư, kết nối Khu chế xuất Tân Thuận, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Khu đô thị Phú Mỹ Hưng với quốc lộ 1A; đồng thời trở thành trục giao thông huyết mạch từ phía Nam thành phố đi các tỉnh miền Tây Nam bộ.

Năm 2008, Phú Mỹ Hưng được công nhận là khu đô thị kiểu mẫu đầu tiên của cả nước nhờ quy hoạch đồng bộ, hạ tầng kỹ thuật và xã hội hoàn chỉnh, không gian sống hiện đại, bền vững, tiện ích.

Từ một vùng ngoại thành hoang vu, hình hài khu Nam Sài Gòn đã được dựng xây bằng tầm nhìn, khối óc, ý chí và lòng nhiệt thành của những con người dám nghĩ đến một tương lai khác cho thành phố.