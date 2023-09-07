Một tờ giấy vụn được nhặt lại. Một ít phế liệu được gom vào giỏ. Một việc nhỏ trong sân trường, lớp học, khu dân cư. Với thiếu nhi TPHCM sau ngày đất nước thống nhất, những điều tưởng như rất nhỏ ấy đã mở ra một bài học lớn về trách nhiệm với cộng đồng.

Những năm 1977-1978, đất nước còn nhiều khó khăn. Ngành đường sắt thiếu than chạy tàu, thiếu phụ tùng sửa chữa đầu máy, toa xe, thiếu phương tiện. Trong bối cảnh đó, thiếu nhi TPHCM tham gia phong trào Kế hoạch nhỏ với mục tiêu cụ thể: góp phần xây dựng “Đoàn tàu Thống Nhất”.

Ở nội thành, các em thu gom giấy vụn, sắt vụn, ni lông, nhựa cũ, phế liệu; ở ngoại thành, thiếu nhi tham gia trồng lúa, hoa màu, ươm cây giống, nhặt thóc rơi, lập sổ tiết kiệm. Những việc làm ấy không chỉ tạo ra giá trị vật chất. Phong trào gieo vào trẻ em thành phố một nếp nghĩ: tiết kiệm cũng là góp sức; lao động cũng là sẻ chia; tuổi nhỏ vẫn có thể làm phần việc của mình cho đất nước.

Qua nhiều giai đoạn, phong trào Kế hoạch nhỏ tiếp tục được làm mới bằng công trình Măng Non, học bổng, sân chơi thiếu nhi, hoạt động hỗ trợ bạn khó khăn và các mô hình bảo vệ môi trường. Từ những chiếc giỏ nhỏ trong sân trường, thành phố bồi đắp một bài học bền bỉ: nghĩa tình bắt đầu từ thói quen biết nghĩ đến người khác.