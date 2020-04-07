Ngày 10-4-1995, khi quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ chưa chính thức bình thường hóa, TPHCM và San Francisco ký thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị. Đó là một cái bắt tay đi trước thời cuộc.

Chủ tịch UBND TPHCM Trương Tấn Sang và ông Frank Jordan, cựu Thị trưởng San Francisco, tại lễ ký kết thiết lập quan hệ hữu nghị giữa hai thành phố, Ngày 10-4-1995. Ảnh Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco Chủ tịch UBND TPHCM Trương Tấn Sang và ông Frank Jordan, cựu Thị trưởng San Francisco, tại lễ ký kết thiết lập quan hệ hữu nghị giữa hai thành phố, Ngày 10-4-1995. Ảnh Tổng lãnh sự quán Việt Nam ở San Francisco

Thị trưởng TP San Francisco London Breed tiếp Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và đoàn công tác TPHCM trong chuyến thăm Hoa Kỳ, ngày 21-7-2022. Ảnh: NGỌC DIỄM Thị trưởng TP San Francisco London Breed tiếp Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi và đoàn công tác TPHCM trong chuyến thăm Hoa Kỳ, ngày 21-7-2022. Ảnh: NGỌC DIỄM

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn làm việc với lãnh đạo TP San Francisco, ngày 16-10-2025 Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được cùng đoàn làm việc với lãnh đạo TP San Francisco, ngày 16-10-2025

Đặt trong bối cảnh lúc ấy, sự kiện này không chỉ là một hoạt động đối ngoại cấp địa phương. Sự kiện ấy cho thấy một phẩm chất quen thuộc của TPHCM: sớm nhận ra chuyển động của thế giới và chủ động mở đường để tiếp cận tri thức, kinh nghiệm quản trị, khoa học - công nghệ và nguồn lực phát triển.

Từ San Francisco, những đường nối của TPHCM tiếp tục mở rộng ra nhiều trung tâm kinh tế, giáo dục, khoa học và đổi mới sáng tạo. Mỗi mối quan hệ là thêm một kênh để thành phố học hỏi, trao đổi và tham gia sâu hơn vào dòng chảy toàn cầu.

Hội nhập của TPHCM vì thế không bắt đầu bằng những tuyên bố lớn. Nó bắt đầu từ những bước đi cụ thể, từ sự dạn dĩ mở cửa và từ niềm tin rằng một đô thị năng động phải biết trò chuyện với thế giới.