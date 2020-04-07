Sau những lớp hạ tầng mới, TPHCM bước vào một câu hỏi lớn hơn: thành phố sẽ vận hành ra sao để thông minh hơn, sáng tạo hơn và hội nhập sâu hơn. Câu trả lời không chỉ nằm ở công nghệ, mà còn ở năng lực mở cửa với thế giới, bảo vệ con người, bồi đắp văn hóa - tri thức và chuẩn bị cho một không gian đô thị mới.
Ngày 10-4-1995, khi quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ chưa chính thức bình thường hóa, TPHCM và San Francisco ký thỏa thuận thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị. Đó là một cái bắt tay đi trước thời cuộc.
Đặt trong bối cảnh lúc ấy, sự kiện này không chỉ là một hoạt động đối ngoại cấp địa phương. Sự kiện ấy cho thấy một phẩm chất quen thuộc của TPHCM: sớm nhận ra chuyển động của thế giới và chủ động mở đường để tiếp cận tri thức, kinh nghiệm quản trị, khoa học - công nghệ và nguồn lực phát triển.
Từ San Francisco, những đường nối của TPHCM tiếp tục mở rộng ra nhiều trung tâm kinh tế, giáo dục, khoa học và đổi mới sáng tạo. Mỗi mối quan hệ là thêm một kênh để thành phố học hỏi, trao đổi và tham gia sâu hơn vào dòng chảy toàn cầu.
Hội nhập của TPHCM vì thế không bắt đầu bằng những tuyên bố lớn. Nó bắt đầu từ những bước đi cụ thể, từ sự dạn dĩ mở cửa và từ niềm tin rằng một đô thị năng động phải biết trò chuyện với thế giới.
10-4-1995
TPHCM và San Francisco ký thỏa thuận hợp tác hữu nghị
Trước bình thường hóa quan hệ Việt Nam - Hoa Kỳ
Một bước đi đối ngoại địa phương có ý nghĩa mở đường
TPHCM - San Francisco
Hai đô thị ở hai bờ Thái Bình Dương, cùng mở một kênh hợp tác sớm
Đối ngoại địa phương
Kênh mở rộng nguồn lực, tri thức và kinh nghiệm quản trị đô thị
Khi thành phố mở rộng các đường nối ra thế giới, chuyển đổi số cũng từng bước đi vào cách vận hành đô thị.
Chuyển đổi số ở TPHCM bắt đầu từ những nhu cầu rất gần với đời sống: người dân muốn thủ tục nhanh hơn, doanh nghiệp cần môi trường minh bạch hơn, chính quyền cần dữ liệu tốt hơn để ra quyết định sát thực tế hơn.
Cùng với chuyển đổi số, hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo của thành phố ngày càng trưởng thành. Những không gian làm việc chung, trung tâm đổi mới sáng tạo, nhóm startup, nhà đầu tư, trường đại học và doanh nghiệp công nghệ tạo nên một nguồn năng lượng mới. Năm 2026, TPHCM lọt vào Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp thế giới, xếp hạng 98 toàn cầu và tăng 12 bậc so với năm trước. Dấu mốc ấy cho thấy thành phố đang nỗ lực định vị mình trên bản đồ sáng tạo toàn cầu.
“Một đô thị sáng tạo cần những mạch dữ liệu đủ mạnh để hiểu mình và tự làm mới mình”
Bí thư Thành ủy TPHCM3- Trần Lưu Quang tham quan Trung tâm Điều hành thông minh tại Becamex, NGÀY 19-1-2026
Bí thư Thành ủy TPHCM3- Trần Lưu Quang tham quan Trung tâm Điều hành thông minh tại Becamex, NGÀY 19-1-2026
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tham quan thiết bị bay không người lái. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Phó Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Mạnh Cường tham quan thiết bị bay không người lái. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Nuôi cấy mô tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM. Ảnh: QUANG HUY
Nuôi cấy mô tại Khu Nông nghiệp công nghệ cao TPHCM. Ảnh: QUANG HUY
TPHCM là nơi phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp
TPHCM là nơi phát triển các doanh nghiệp khởi nghiệp
Khoa vật lý - vật lý kỹ thuật (Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TPHCM) giới thiệu Drone làm từ vật liệu Silicone
Khoa vật lý - vật lý kỹ thuật (Trường ĐH Khoa học tự nhiên - ĐHQG TPHCM) giới thiệu Drone làm từ vật liệu Silicone
Chuyển đổi số
Thành phố đẩy mạnh dịch vụ công, dữ liệu và các nền tảng điều hành đô thị
Hệ sinh thái khởi nghiệp
Mạng lưới startup, nhà đầu tư, trường đại học, doanh nghiệp và trung tâm đổi mới sáng tạo
Hạng 98 toàn cầu
TPHCM vào Top 100 hệ sinh thái khởi nghiệp thế giới năm 2026
Tăng 12 bậc
So với bảng xếp hạng StartupBlink năm 2025
Có một thời điểm, thành phố gần như im lặng.
Những con đường vốn đông đúc bỗng vắng người. Những khu phố quen thuộc trở thành vùng phong tỏa. Bệnh viện, trung tâm hồi sức, trạm y tế lưu động và từng con hẻm nhỏ đều bước vào một cuộc chống chọi chưa từng có trong ký ức đô thị thời bình.
Năm 2021, TPHCM đối diện thử thách lớn nhất kể từ sau chiến tranh. Nhưng chính trong những ngày ấy, một nguồn lực khác của thành phố hiện rõ: những bếp ăn đỏ lửa, những chuyến xe chở rau củ vào hẻm sâu, những siêu thị 0 đồng, những đội hình tình nguyện, những y bác sĩ nhiều tháng không về nhà.
Đại dịch COVID-19 để lại những mất mát không thể quên. Nhưng trong ký ức ấy cũng có sự tận tụy, sẻ chia và sức chịu đựng của hàng triệu con người đã cùng giữ thành phố đi qua cơn bão.
Từ những ngày im lặng ấy, thành phố hiểu sâu hơn một điều: đô thị hiện đại trước hết phải biết bảo vệ con người, nhìn thấy người yếu thế và phản ứng nhanh để kịp thời san sẻ những khó khăn, mất mát của cộng đồng.
Công viên số 1 Lý Thái Tổ, với tượng đài “Giọt nước”, vì thế là nơi thành phố lắng lại để tri ân, để nhớ và để tiếp tục đi tới.
Trong thời khắc đó, một ngọn lửa đã bùng lên - ngọn lửa của tinh thần “trên dưới một lòng”, của sự đồng tâm hiệp lực, của ý chí kiên cường và lòng nhân ái bao la
Bác sĩ điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Bác sĩ điều trị bệnh nhân mắc Covid-19. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19, tháng 8-2021. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Lực lượng quân đội tham gia hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh chống dịch Covid-19, tháng 8-2021. Ảnh: DŨNG PHƯƠNG
Tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: QUỐC KHÁNH
Tiêm vaccine Covid-19. Ảnh: QUỐC KHÁNH
Một gia đình ở quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh nấu cơm phát từ thiện cho người nghèo và ở bệnh viện, sáng 7-4-2020 ẢNH: VIỆT DŨNG
Một gia đình ở quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh nấu cơm phát từ thiện cho người nghèo và ở bệnh viện, sáng 7-4-2020 ẢNH: VIỆT DŨNG
Chương trình “Hạt gạo nghĩa tình” do Báo SGGP tổ chức phối hợp cùng quận Bình Thạnh gửi tặng bà con khó khăn và người già neo đơn trên địa bàn quận. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Chương trình “Hạt gạo nghĩa tình” do Báo SGGP tổ chức phối hợp cùng quận Bình Thạnh gửi tặng bà con khó khăn và người già neo đơn trên địa bàn quận. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Người dân dự lễ tưởng niệm, cầu siêu đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, qua đời trong đại dịch Covid-19 ngày 22-2-2026. Ảnh VĂN MINH
Người dân dự lễ tưởng niệm, cầu siêu đồng bào, cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, qua đời trong đại dịch Covid-19 ngày 22-2-2026. Ảnh VĂN MINH
Lãnh đạo TPHCM dâng hoa tưởng nhớ nạn nhân mất vì Covid-19. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Lãnh đạo TPHCM dâng hoa tưởng nhớ nạn nhân mất vì Covid-19. Ảnh: HOÀNG HÙNG
150 ngày đêm
Cao điểm chống dịch trong ký ức thành phố
Bếp ăn, túi an sinh, siêu thị 0 đồng
Những hình ảnh của tình người trong tâm dịch
Tuyến đầu y tế
Lực lượng giữ thành phố trong những ngày khốc liệt nhất
Tượng đài “Giọt nước”
Không gian tri ân nạn nhân Covid-19
Văn kiện Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI xác định mục tiêu xây dựng thành phố trở thành một Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, để tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Người hiện diện thường xuyên trong đời sống, trở thành tài sản tinh thần và nét văn hóa đặc trưng của người dân thành phố mang tên Bác.
Từ chủ trương đó, Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được triển khai rộng khắp. Đến tháng 5-2026, gần 6.000 mô hình đã hình thành tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, từ khu phố, xã, phường đến trường học và đơn vị lực lượng vũ trang.
Mỗi nơi có một cách làm riêng. Đó có thể là góc đọc sách về Bác tại thư viện phường, nơi trưng bày hình ảnh, tư liệu ở cơ quan, câu lạc bộ học tập và làm theo lời Bác trong trường học, hoặc những buổi sinh hoạt, nói chuyện chuyên đề. Quan trọng hơn, từ những không gian ấy, lời dạy của Người được gắn với những việc làm cụ thể trong công việc và cuộc sống hằng ngày.
Giữa nhịp sống của một đô thị lớn, những không gian ấy góp phần nhắc nhớ về sự tận tụy, giản dị, chí công vô tư. Xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh vì thế không dừng ở việc lưu giữ hình ảnh, tư liệu, mà hướng đến việc đưa các giá trị của Người thấm sâu vào đời sống, trở thành nếp nghĩ, cách làm của người dân trong quá trình xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
“Một thành phố hiện đại cần những không gian nuôi dưỡng ký ức, nhân cách và nếp sống cộng đồng”