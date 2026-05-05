TPHCM: Ngã tư đường Quang Trung - Nguyễn Văn Quá bị ngập sau cơn mưa chiều 5-5.
Từ 17 giờ chiều 5-5, nhiều nơi tại TPHCM xuất hiện mưa rào. Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn Nam bộ, mưa dông đang mở rộng ra nhiều nơi.
Ngày 5-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM cho biết đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp và quyết định tạm giữ 3 đối tượng liên quan vụ tấn công người đi đường.
Ngày 5-5, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an xã Sơn Tiến và lực lượng an ninh tại cơ sở phát hiện thi thể một người đàn ông tại khu vực đồi phía sau nghĩa trang thuộc địa bàn xã.
Tính đến sáng 5-5, mưa đá, dông lốc làm hơn 3.100 căn nhà và 25 trường học bị hư hỏng, tốc mái; 15.700ha lúa, hoa màu bị ảnh hưởng; 12 người bị thương
Theo các chuyên gia khí tượng, từ sáng đến trưa 5-5, Nam bộ và TPHCM ít mưa; đến chiều và tối, có nguy cơ xuất hiện mưa dông kèm lốc sét và gió giật mạnh.
Chiều 4-5, người dân làng biển Vĩnh Hội, xã Cát Tiến, tỉnh Gia Lai, nỗ lực khiêng con cá "khủng" giống cá voi có mỏ lên bờ…
Nhiều nơi ở Nghệ An xảy ra dông lốc, kèm mưa đá vào chiều tối 3-5 và rạng sáng 4-5, gây thiệt hại nặng. Chính quyền địa phương đang giúp người dân khắc phục hậu quả.
Đài tưởng niệm nạn nhân Covid-19 và cụm công viên số 1 Lý Thái Tổ không chỉ là điểm đến văn hóa, mà còn mở ra một không gian xanh giữa lòng đô thị.
Sáng 4-5, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 cùng tăng 600.000 đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán.
Ngày 4-5, Bắc bộ có mưa, mưa vừa, rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.
Dông lốc, mưa đá khiến 12 người bị thương
TPHCM thu hơn 8.700 tỷ đồng từ du lịch dịp Giỗ Tổ và 30-4
Ngày cuối kỳ nghỉ lễ, người dân đổ về TPHCM, nhiều tuyến đường cửa ngõ ùn tắc
Chiều tối 2-5, mưa đá tiếp tục xuất hiện tại Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc như Lào Cai, Điện Biên, kèm dông lốc gây thiệt hại hoa màu, cây ăn trái.