BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG
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Dự báo Nam bộ hôm nay oi nóng, có nơi vượt 35 độ, khả năng mưa vào chiều tối
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Đồng diễn nghệ thuật kết lại đêm Khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026
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Dự báo Bắc bộ thêm đợt không khí lạnh, rét; Trung bộ sắp có mưa
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Trang nghiêm Lễ chào cờ đêm khai mạc Đại hội Thể thao toàn quốc 2026
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Ngọn lửa Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X bừng sáng bên sông Sài Gòn
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Khoảnh khắc Linh vật Đại hội Thể thao toàn quốc 2026 khuấy động đêm khai mạc
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Những hình ảnh đầu tiên tại Lễ khai mạc Đại hội Thể dục thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026 tại TPHCM
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Theo quy hoạch tổng thể thời kỳ 2025-2050, tầm nhìn 100 năm, TPHCM đặt mục tiêu hoàn thành 18 tuyến metro với tổng chiều dài khoảng 960km vào năm 2050.
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Sáng 21-11, 4.000 người tham gia trình diễn, diễu hành trong dịp Lễ khai mạc Ngày Văn hóa Việt Nam tại Hà Nội
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Sáng 21-11, Đài Khí tượng Thủy văn Nam bộ cảnh báo mưa dông tại Nam bộ có xu hướng gia tăng trở lại từ ngày 21 đến 23-11, tập trung vào chiều tối và đêm.
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Dự báo trời lạnh và mưa lớn tại miền Trung
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Cục CSGT đề xuất không xử phạt hành vi đi quá vạch dừng khi đèn vàng
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Xuyên đêm dập lửa tại kho giấy 20.000m² ở Cần Thơ
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Dự báo Nam bộ nắng nhiều từ hôm nay 17 đến 19-11
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Quả bóng vàng nữ Việt Nam Nguyễn Thị Bích Thuỳ giao lưu cùng các em học sinh Trường THCS Xà Bang (xã Châu Đức, TPHCM)
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Đại sứ "Áo ấm đến trường" Nguyễn Thị Bích Thùy ký tặng trên bóng tại Trường THCS Xà Bang (Châu Đức, TPHCM)
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Không khí lạnh sắp tràn về, Bắc bộ chuyển rét từ đêm 18-11
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Dự báo nắng nóng ở Đông Nam bộ xuất hiện sớm
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Cảnh sát giải cứu 9 cô gái mắc kẹt trong thang máy ở TPHCM
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Nam bộ chuyển dần sang mùa khô từ ngày 17-11
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Nam bộ đề phòng dông lốc
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Đồng chí Lê Quốc Phong được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TPHCM
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Chiều và tối nay 12-11, Nam bộ có mưa trở lại
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Chạm không khí tết sớm cùng "Vibrant HCMC - Shopping Season 2026"
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Dự báo mưa gia tăng ở Nam bộ từ ngày 12-11
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TPHCM: Tàu sắt bốc cháy dữ dội tại cảng cá gần cầu Cửa Lấp
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Dự báo bắc bộ rét, Hà Nội còn 15-16 độ C
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TPHCM khởi công gói thầu đầu tiên cải tạo rạch Văn Thánh
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Không khí lạnh tràn về, Hà Nội 17-19 độ C
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Dự báo Nam bộ nắng nhiều, có nơi trên 35 độ C
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Ngắm cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung từ trên cao
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Dự báo miền Trung có mưa lớn diện rộng, có nơi trên 700mm
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Từ chiều tối 6-11, dự báo, Nam bộ có mưa dông rải rác, cuối tuần mưa có thể tăng ở miền Đông Nam bộ. Bắc bộ chưa rét nhưng chiều tối và đêm nay có nơi mưa trên 70mm
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Thú vị chú khủng long robot “bám đuôi” khách tham quan
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Dự báo Nam bộ tạm giảm mưa rồi tăng trở lại
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Dự báo Nam bộ có nắng nóng cục bộ trong tháng 11
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2.500 người diễn tập chữa cháy tại công ty hóa dầu ở xã Long Sơn, TPHCM vào ngày 31-10.
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Nguy hiểm rình rập người đi đường từ những “hung thần” chở vật liệu. Ghi nhận trên đường Trần Phú (phường Chợ Quán, TPHCM) vào sáng 31-10.
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Dự báo giữa tháng 11, Nam bộ kết thúc mùa mưa
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Doanh nghiệp phản ánh việc giải quyết hồ sơ đóng mã số thuế thiếu thống nhất
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