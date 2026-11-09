BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG
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Không khí lạnh tràn về, Hà Nội 17-19 độ C
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Dự báo Nam bộ nắng nhiều, có nơi trên 35 độ C
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Ngắm cầu vượt cửa biển dài nhất miền Trung từ trên cao
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Dự báo miền Trung có mưa lớn diện rộng, có nơi trên 700mm
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Từ chiều tối 6-11, dự báo, Nam bộ có mưa dông rải rác, cuối tuần mưa có thể tăng ở miền Đông Nam bộ. Bắc bộ chưa rét nhưng chiều tối và đêm nay có nơi mưa trên 70mm
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Thú vị chú khủng long robot “bám đuôi” khách tham quan
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Dự báo Nam bộ tạm giảm mưa rồi tăng trở lại
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Dự báo Nam bộ có nắng nóng cục bộ trong tháng 11
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2.500 người diễn tập chữa cháy tại công ty hóa dầu ở xã Long Sơn, TPHCM vào ngày 31-10.
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Nguy hiểm rình rập người đi đường từ những “hung thần” chở vật liệu. Ghi nhận trên đường Trần Phú (phường Chợ Quán, TPHCM) vào sáng 31-10.
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Dự báo giữa tháng 11, Nam bộ kết thúc mùa mưa
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Doanh nghiệp phản ánh việc giải quyết hồ sơ đóng mã số thuế thiếu thống nhất
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Hôm nay 30-10, TPHCM có mưa lớn vài nơi
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Phát biểu định hướng của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Phiên toàn thể cấp cao của Diễn đàn Kinh tế Mùa thu năm 2026 vào sáng 28-10
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Xe tập lái va chạm ô tô đầu kéo, nam học viên tử vong
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Dự báo mưa gia tăng ở Nam bộ, nguy cơ ngập do triều cường tại TPHCM
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Nước sông Sài Gòn dâng nhanh, cảnh báo nguy cơ ngập úng
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Hôm nay 24-10, TPHCM và Nam bộ có nơi trên 34°C
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Dự báo Nam bộ tiếp tục có mưa vào chiều tối nay 23-10
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TPHCM có mưa vài nơi vào chiều tối 22-10
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Khoảnh khắc hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn
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Trước giờ hợp long cầu đi bộ qua sông Sài Gòn
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Ngày 20-10, Dự báo Nam bộ tiếp tục có mưa, TPHCM mưa lớn vào giờ tan tầm
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Người dân TPHCM đội mưa đón khoảnh khắc vòm cầu thép 3.400 tấn cập Bến Bạch Đằng
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Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn về bến Bạch Đằng, sẵn sàng cho công tác hợp long ngày 21-10
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Triệu tập người đàn ông dùng gậy đập kính xe tải ở TPHCM
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Khởi tố bị can và bắt tạm giam Tôn Bằng, chồng cũ của TikToker Hằng Du Mục
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Lai dắt nhịp chính cầu đi bộ 3.400 tấn về Bến Bạch Đằng
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Đám cháy bùng phát tại một căn hộ chung cư ở TPHCM, lửa làm vỡ kính cửa sổ, khói đen dày đặc
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Tận dụng dòng thủy triều để hạ thủy nhịp chính cầu đi bộ 3.400 tấn qua sông Sài Gòn
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Giai điệu "Bài ca không quên" vang lên trong Lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ được quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng
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Người dân xúc động hát vang Quốc ca, kính cẩn tiễn đưa, đời đời ghi nhớ công ơn các anh hùng liệt sĩ
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Đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua các tuyến đường, người dân TPHCM xúc động vẫy hoa trắng đưa tiễn
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Người dân TPHCM gửi lời chúc tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ
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Triều cường tại TPHCM đang xuống nhưng vẫn ở mức trên dưới báo động 3
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Chiều 12-10, triều cường tiếp tục dâng cao tại TPHCM, người chật vật tát nước, người thích thú bắt lươn
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Giai điệu “Bài ca không quên” vang lên trong buổi tổng duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng sáng 12-10
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TPHCM: Giao thông tại nút giao đường Nguyễn Thị Minh Khai và Cách Mạng Tháng Tám sáng 12-10
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Lâm Đồng: Một đoạn quốc lộ 28B nối Phan Thiết - Đà Lạt lại nứt toác, sụt lún nghiêm trọng
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Vòi rồng xuất hiện trên vùng biển Hà Tĩnh
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