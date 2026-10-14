BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG
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Người dân TPHCM gửi lời chúc tiễn đưa các Anh hùng liệt sĩ
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Đoàn xe chở hài cốt liệt sĩ đi qua các tuyến đường, người dân TPHCM xúc động vẫy hoa trắng đưa tiễn
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Triều cường tại TPHCM đang xuống nhưng vẫn ở mức trên dưới báo động 3
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Chiều 12-10, triều cường tiếp tục dâng cao tại TPHCM, người chật vật tát nước, người thích thú bắt lươn
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Giai điệu “Bài ca không quên” vang lên trong buổi tổng duyệt lễ viếng, truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng sáng 12-10
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TPHCM: Giao thông tại nút giao đường Nguyễn Thị Minh Khai và Cách Mạng Tháng Tám sáng 12-10
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Lâm Đồng: Một đoạn quốc lộ 28B nối Phan Thiết - Đà Lạt lại nứt toác, sụt lún nghiêm trọng
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Vòi rồng xuất hiện trên vùng biển Hà Tĩnh
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Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 của công chức, viên chức
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Chưa tháo dỡ biển báo khiến nhiều người rẽ sai vào đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn 1 chiều)
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Dự báo 9-10, Nam bộ tiếp tục có mưa, triều cường TPHCM có thể trên báo động 3
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Robot phân tích thế trận, đáp trả từng nước cờ của học sinh
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Khu dân cư Cityland Park Hills (TPHCM) ngập sâu, người dân phải dùng máy bơm hút nước
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Mưa dông có khả năng gia tăng trở lại ở nhiều nơi tại Nam bộ, đề phòng ngập cục bộ
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1 con khỉ quậy phá làm nhiều hộ dân lo lắng
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Vụ cây bồ đề cổ thụ đổ: Đã dọn dẹp mặt đường, thông xe
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Cây bồ đề cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng bật gốc, một số nhà dân hư hại nhẹ
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Cháy cửa hàng xe máy ở TPHCM, 2 người bị thương
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Cây bồ đề cổ thụ bật gốc trên đường Đinh Tiên Hoàng
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Tuyển Việt Nam về nước sau FIFA ASEAN Cup, CĐV khẳng định tiếp tục ủng hộ
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TPHCM: Lực lượng cứu hộ vượt lũ, giải cứu 12 người mắc kẹt tại công trình Suối Cái
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Tại Nam bộ, từ ngày 6 đến 7-10, mưa dông xuất hiện, thời gian mưa có thể bất chợt trong ngày
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TPHCM và Nam bộ tiếp tục có mưa vào chiều và đêm nay 5-10
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Cháy lớn kho sofa, mút xốp, rộng hàng ngàn mét vuông ở TPHCM
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Từ ngày 7-10, mưa có xu hướng gia tăng tại TPHCM và Nam bộ
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Chiều nay, Đội tuyển Việt Nam đã lội ngược dòng, thắng Pakistan 4-2 ở lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026
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Diễn tập chữa cháy ở Bệnh viện Xuyên Á, cứu gần 400 người
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TPHCM và Nam bộ tiếp tục mưa dông vào chiều tối
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Tối 1-10, kẹt xe, ngập nước, giao thông tại nhiều tuyến đường TPHCM gặp khó khăn
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Chiều tối và tối 1-10, người dân TPHCM cần đề phòng mưa dông mạnh
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TPHCM lại ngập vì mưa, triều cường tối 30-9
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Đồng Nai: Người dân bì bõm dắt xe sau trận mưa lớn
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Người dân TPHCM "đội mưa" đi làm trong sáng 30-9
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Hôm nay 29-9, triều cường tại TPHCM và Nam bộ tiếp tục ở mức cao, có thể đạt đỉnh
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Vì sao tuyển Việt Nam không được tập làm quen sân trước trận gặp Philippines tối nay 26-9
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Tối nay 26-9, dự báo Nam bộ vẫn có mưa rào, dông cục bộ
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Lâm Đồng: Bùn cát đỏ tràn xuống đường, nhiều xe bị lún, trượt ngã
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Tiết mục đu dây đôi “Khoảnh khắc tình yêu” tại Liên hoan Nghệ thuật xiếc quốc tế Minsk
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Xe khách va chạm xe máy và taxi, 6 người thương vong
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Mưa lớn trút xuống TPHCM sáng 23-9, giao thông ùn ứ
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