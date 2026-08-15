BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG
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Quản lý lòng lề đường hài hòa giữa trật tự đô thị và sinh kế của người dân
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Dự báo thời tiết Nam bộ có xu hướng giảm mưa trong 2 ngày 12 và 13-8, sau đó mưa tăng trở lại từ ngày 14-8. Từ ngày 17 đến 21-8, khả năng xuất hiện mưa diện rộng, nhiều nơi mưa to.
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Sáng nay, 14-8, hơn 320 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã đến dự thi tốt nghiệp THPT lần 2 môn Ngữ Văn. Chiều nay, các thí sinh sẽ thi môn Toán.
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Vòng bảng ASEAN Cup 2026 đã khép lại nhưng cũng mở ra một chương đầy kịch tính với sự góp mặt của 4 đội tuyển xuất sắc nhất khu vực ở vòng bán kết: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Singapore.
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Đẩy nhanh tiến độ dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4, HĐND TPHCM
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Tiêu chí xét duyệt Gia đình văn hóa: Thực chất, chống bệnh thành tích
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Ngày 6-8, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam, nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm cho công tác an ninh mạng.
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Bãi đá Ông Địa vừa được khoác lên những gam màu rực rỡ, trở thành điểm check-in khó bỏ lỡ khi ghé Mũi Né
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Đè bẹp Indonesia 3-0 ngay trên sân khách, đội tuyển Việt Nam nhận thông tin "thưởng nóng" lên tới 3 tỷ đồng
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Trận mưa lớn trên diện rộng từ đêm 2-8 đến sáng 3-8 tại Lào Cai đã gây ngập úng cục bộ nhiều tuyến đường và sạt lở ta luy dương tại một số nhà dân ở phường Lào Cai
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Gần 1 tấn thịt heo và sản phẩm từ heo bị phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm, trong đó 7/9 mẫu dương tính với dịch tả heo châu Phi
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Tiêu điểm trong tuần: SIẾT AN TOÀN THỰC PHẨM, SẴN SÀNG CHO NĂM HỌC MỚI
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Phát triển kinh tế đêm và đảm bảo an ninh, môi trường cho khu dân cư
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HĐND TPHCM: Quyết sách thể chế, trọn vẹn tri ân
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Bảo tồn di sản văn hóa song hành với phát triển đô thị thông minh
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Tiêu điểm trong tuần: ĐÔ THỊ VĂN MINH - TRỌN VẸN NGHĨA TÌNH
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Hiện trường vụ cướp tiệm vàng tại xã Mỹ Tú, Thành phố Cần Thơ
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Tháo gỡ khó khăn khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình
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Mưa lũ tiếp tục gây lũ quét, sạt lở và chia cắt nhiều khu vực ở Lai Châu. Lực lượng công an, biên phòng và chính quyền địa phương đã kịp thời cứu 5 người mắc kẹt, đồng thời hỗ trợ người dân sơ tán, bảo đảm an toàn.
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Đưa trái tim vượt hơn 1.700km cứu bệnh nhi 15 tuổi
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Miền Bắc mưa to diện rộng, cảnh báo lũ trên nhiều sông
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Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 13-7, mưa rào và dông tiếp diễn tại nhiều khu vực trên cả nước, tập trung từ Thanh Hóa đến TP. Huế, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ.
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Liên quan vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can.
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Tiêu điểm trong tuần: ĐỒNG HÀNH KIẾN TẠO THỂ CHẾ – TĂNG TỐC HÀNH ĐỘNG VÌ DÂN
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Chính sách phát triển và tháo gỡ thủ tục mua nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp
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Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến chiều tối 9-7, mưa lớn từ ngày 8-7 đã gây lũ, lũ ống và sạt lở đất tại 2 tỉnh Sơn La, Điện Biên với thiệt hại ban đầu ước hơn 10 tỷ đồng.
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Sáng 10-7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo Bão Bavi tiếp tục di chuyển với tốc độ khoảng 25km/giờ, đổ bộ Trung Quốc vào đêm 11 rạng, sáng 12-7
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Dù khả năng đi vào Biển Đông thấp, hoàn lưu bão Bavi vẫn có thể gây gió mạnh, sóng cao, biển động mạnh trên nhiều vùng biển của Biển Đông từ ngày 9 đến 11-7.
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Chiều 8-7, cơ quan chức năng xác nhận hiện tượng vòi rồng xuất hiện tại tỉnh Hưng Yên là có thật, song không ghi nhận thiệt hại.
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Tiêu điểm trong tuần: NỬA THẾ KỶ THÀNH PHỐ TỰ HÀO MANG TÊN BÁC - HÀNH ĐỘNG NGHỊ TRƯỜNG QUYẾT LIỆT
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Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về vụ án "sở hữu kỳ nghỉ"
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Nhịp cầu cử tri: Quy hoạch treo và quyền của dân
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Sở NN-MT TPHCM đề nghị các đơn vị, địa phương sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân và tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển, trong vùng nước cảng biển...
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Hôm nay 1-7, TPHCM bắt đầu triển khai chính sách miễn phí vé trên các tuyến xe buýt nội tỉnh. Các bến xe buýt nhộn nhịp hơn thường lệ, nhiều người có mặt từ rạng sáng, háo hức chờ trải nghiệm chuyến xe buýt miễn phí đầu tiên.
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Vùng áp thấp đang hoạt động gần Philippines được dự báo có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới khi đi vào Biển Đông, đồng thời có thể gây đợt mưa lớn tại khu vực Bắc bộ trong những ngày tới.
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Dự án thành phần 1 đường kết nối cầu Mã Đà đến Vành đai 4 – TPHCM có tổng mức đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng, quy mô 8 làn xe và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong vòng 18 tháng.
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Phát huy giá trị lịch sử _ Kiến tạo thể chế phát triển bền vững
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NƯỚC SẠCH VÀ KHÔNG GIAN XANH - Cung cấp nước sạch toàn diện và xử lý ô nhiễm rác thải kênh rạch
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Hà Nội: Công an vào cuộc vụ cô gái bị shipper hành hung
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Danh sách 16 điểm bắn pháo hoa tại TPHCM vào tối 2-7, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).
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