BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG
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Tiêu điểm trong tuần: ĐỒNG HÀNH KIẾN TẠO THỂ CHẾ – TĂNG TỐC HÀNH ĐỘNG VÌ DÂN
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Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 13-7, mưa rào và dông tiếp diễn tại nhiều khu vực trên cả nước, tập trung từ Thanh Hóa đến TP. Huế, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ.
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Liên quan vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can.
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Chính sách phát triển và tháo gỡ thủ tục mua nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp
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Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến chiều tối 9-7, mưa lớn từ ngày 8-7 đã gây lũ, lũ ống và sạt lở đất tại 2 tỉnh Sơn La, Điện Biên với thiệt hại ban đầu ước hơn 10 tỷ đồng.
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Sáng 10-7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo Bão Bavi tiếp tục di chuyển với tốc độ khoảng 25km/giờ, đổ bộ Trung Quốc vào đêm 11 rạng, sáng 12-7
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Dù khả năng đi vào Biển Đông thấp, hoàn lưu bão Bavi vẫn có thể gây gió mạnh, sóng cao, biển động mạnh trên nhiều vùng biển của Biển Đông từ ngày 9 đến 11-7.
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Chiều 8-7, cơ quan chức năng xác nhận hiện tượng vòi rồng xuất hiện tại tỉnh Hưng Yên là có thật, song không ghi nhận thiệt hại.
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Tiêu điểm trong tuần: NỬA THẾ KỶ THÀNH PHỐ TỰ HÀO MANG TÊN BÁC - HÀNH ĐỘNG NGHỊ TRƯỜNG QUYẾT LIỆT
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Thiếu tướng Nguyễn Quốc Toản, Chánh Văn phòng, Người phát ngôn Bộ Công an thông tin về vụ án "sở hữu kỳ nghỉ"
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Nhịp cầu cử tri: Quy hoạch treo và quyền của dân
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Sở NN-MT TPHCM đề nghị các đơn vị, địa phương sẵn sàng triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người dân và tàu thuyền hoạt động trên sông, trên biển, trong vùng nước cảng biển...
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Hôm nay 1-7, TPHCM bắt đầu triển khai chính sách miễn phí vé trên các tuyến xe buýt nội tỉnh. Các bến xe buýt nhộn nhịp hơn thường lệ, nhiều người có mặt từ rạng sáng, háo hức chờ trải nghiệm chuyến xe buýt miễn phí đầu tiên.
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Vùng áp thấp đang hoạt động gần Philippines được dự báo có khả năng mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới khi đi vào Biển Đông, đồng thời có thể gây đợt mưa lớn tại khu vực Bắc bộ trong những ngày tới.
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Dự án thành phần 1 đường kết nối cầu Mã Đà đến Vành đai 4 – TPHCM có tổng mức đầu tư khoảng 17.000 tỷ đồng, quy mô 8 làn xe và dự kiến hoàn thành đưa vào sử dụng trong vòng 18 tháng.
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Phát huy giá trị lịch sử _ Kiến tạo thể chế phát triển bền vững
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NƯỚC SẠCH VÀ KHÔNG GIAN XANH - Cung cấp nước sạch toàn diện và xử lý ô nhiễm rác thải kênh rạch
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Hà Nội: Công an vào cuộc vụ cô gái bị shipper hành hung
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Danh sách 16 điểm bắn pháo hoa tại TPHCM vào tối 2-7, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Thành phố Sài Gòn - Gia Định vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2-7-1976 - 2-7-2026).
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Ngày 23-6, nắng nóng bao trùm miền Bắc và miền Trung. Nhiều trạm đo ghi nhận nền nhiệt rất cao, trong đó một số nơi xuất hiện nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ xấp xỉ 39-40 độ C.
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Ngày 23-6, ông Hồ Huỳnh Mai, Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh Đồng Tháp, cho biết đơn vị đang phối hợp cùng chính quyền cơ sở xử lý ổ dịch cúm H5N1 trên đàn vịt, ở xã cù lao Tân Thới.
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Ngày 23-6, nắng nóng tiếp tục bao trùm Bắc bộ và Trung bộ. Nhiều nơi ở Trung bộ có thể đạt 39-40 độ C, có nơi trên 40 độ C. Tại TPHCM, thời tiết ngày nắng, có nơi nắng nóng; chiều tối có mưa dông cục bộ.
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Sáng 22-6, lãnh đạo phường Tân An, tỉnh Đắk Lắk cho biết, lực lượng chức năng đã kịp thời cứu một người đàn ông dưới giếng sâu 30m lên mặt đất an toàn.
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Khơi thông nguồn lực phát triển - Đồng hành kiến tạo thể chế đô thị đặc biệt
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Sáng 22-6, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM cho biết, đơn vị đã khởi tố 12 đối tượng liên quan đường dây sản xuất, mua bán phương tiện, dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép chất ma túy với quy mô lớn.
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Từ nay đến 20-7: Bắc bộ và Trung bộ còn nhiều đợt nắng nóng, Nam bộ nhiều ngày mưa dông.
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SỨC KHỎE LÀ VÀNG - Nâng cao năng lực y tế cơ sở và đảm bảo nguồn cung vaccine
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Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP Hà Nội khởi tố 21 vụ án, với 187 bị can liên quan đến chiêu trò lừa đảo "Sở hữu kỳ nghỉ".
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Kỳ vọng quyết sách về nhà ở xã hội
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Một tàu cá đang neo đậu tại cảng ngư nghiệp Phước Tỉnh (xã Long Hải, TPHCM) bất ngờ bốc cháy vào tối 14-6, ngọn lửa lan sang hai tàu neo đậu kế bên, khiến nhiều tài sản bị hư hại.
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Sáng 15-6, một xe tải chở trái cây di chuyển trên đường cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, theo hướng Nam - Bắc, bất ngờ gặp sự cố nghi nổ lốp, khiến xe mất lái và lật nghiêng, nằm chắn ngang mặt đường.
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Nâng cấp, xóa bỏ các điểm ngập úng đô thị tại các tuyến hẻm ngoại thành
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Chiều 11-6, nhiều khu vực tại TPHCM và Nam bộ xuất hiện mưa dông diện rộng. Nhiều địa điểm ở TPHCM có mưa to kèm mây dông phát triển mạnh.
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1,2 triệu thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026
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Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đột nhập tiệm vàng, trộm tài sản hơn 3 tỷ đồng
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Đột phá về thể chế - Chìa khóa của ổn định và phát triển
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Hiện đang vào mùa mưa bão, tình hình sạt lở bờ biển tại khu vực ĐBSCL đang diễn biến phức tạp, khiến rừng phòng hộ ven biển mất dần, đe dọa cơ sở hạ tầng, khu vực dân cư.
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Ông Lê Thanh Dũng, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau), cho biết, một số khu vực thuộc vùng lõi Vườn Quốc gia U Minh Hạ đang ghi nhận tình trạng suy giảm rừng.
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Khoảng 9 giờ ngày 8-6, một ô tô tải chở khoảng 10 tấn mận, di chuyển trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Khi di chuyển tới đoạn gần trạm thu phí, thuộc địa phận xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh, xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội.
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Sáng 6-6, giá vàng giảm thêm 3 triệu đồng/lượng
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