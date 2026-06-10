BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG
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1,2 triệu thí sinh cả nước làm thủ tục dự thi tốt nghiệp THPT năm 2026
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Chiều 11-6, nhiều khu vực tại TPHCM và Nam bộ xuất hiện mưa dông diện rộng. Nhiều địa điểm ở TPHCM có mưa to kèm mây dông phát triển mạnh.
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Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng đột nhập tiệm vàng, trộm tài sản hơn 3 tỷ đồng
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Đột phá về thể chế - Chìa khóa của ổn định và phát triển
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Hiện đang vào mùa mưa bão, tình hình sạt lở bờ biển tại khu vực ĐBSCL đang diễn biến phức tạp, khiến rừng phòng hộ ven biển mất dần, đe dọa cơ sở hạ tầng, khu vực dân cư.
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Ông Lê Thanh Dũng, Phó Giám đốc Vườn Quốc gia U Minh Hạ (tỉnh Cà Mau), cho biết, một số khu vực thuộc vùng lõi Vườn Quốc gia U Minh Hạ đang ghi nhận tình trạng suy giảm rừng.
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Khoảng 9 giờ ngày 8-6, một ô tô tải chở khoảng 10 tấn mận, di chuyển trên tuyến cao tốc Bắc - Nam, đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt. Khi di chuyển tới đoạn gần trạm thu phí, thuộc địa phận xã Đức Quang, tỉnh Hà Tĩnh, xe tải bất ngờ bốc cháy dữ dội.
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Sáng 6-6, giá vàng giảm thêm 3 triệu đồng/lượng
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Cháy nhà trong đêm, 6 người được cứu ra ngoài an toàn
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Tiếp nhận thông tin về một trường hợp hiến tạng cứu bệnh nhân đang chờ ghép tim. Đội Tuần tra dẫn đoàn đã lập tức triển khai phương án dẫn đường, bố trí xe mô tô chuyên dụng cùng cán bộ hộ tống xe vận chuyển.
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TP Hà Nội đang cao điểm giải phóng mặt bằng để triển khai hàng loạt dự án về hạ tầng đô thị, đã phát sinh nhiều lượng phế thải, gây áp lực lớn tới hệ thống thu gom, xử lý phế thải
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Giá vàng sáng 3-6 giảm 500.000 đồng/lượng
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Nam bộ mưa dông trong ngày 3-6
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Đề thi toán lớp 10 ở TPHCM không khó nhưng có độ phân hóa thí sinh
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Kết thúc ngày đầu tiên thi vào lớp 10: Đề dễ thở, thí sinh phấn khởi
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Hỗ trợ người dân bị thiệt hại do cá chết ở hồ Trị An
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Phía Bắc nắng nóng, Nam bộ tiếp diễn mưa dông
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TPHCM: Hơn 151.000 thí sinh bước vào kỳ thi lớp 10 quy mô nhất cả nước
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Ngày 30-5, thời tiết cả nước tiếp tục diễn biến phức tạp, nhiều nơi có mưa dông, cục bộ mưa to; trong khi Bắc bộ, Bắc Trung bộ và một số nơi ở miền Trung ngày nắng, có nơi nắng nóng.
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Ngày 29-5, Bộ Công thương phát hành Cẩm nang sử dụng xăng E10, nhằm cung cấp thông tin về lợi ích, cách sử dụng và những lưu ý đối với người tiêu dùng khi sử dụng loại nhiên liệu này.
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Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, trong ngày 29-5, khu vực Nam bộ và tỉnh Lâm Đồng đã có mưa, cục bộ có nơi mưa to và dông.
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Trưa 29-5, TPHCM xuất hiện mưa dông lớn kèm gió mạnh khiến nhiều người đi đường không kịp trở tay, một số tuyến đường cũng bị ùn ứ.
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Sáng 29-5, bầu trời khu vực trung tâm TPHCM âm u, từ khoảng 9 giờ, nhiều nơi xuất hiện mưa lâm râm kéo dài. Ngững cơn mưa giúp thành phố mát mẻ hơn sau những ngày nắng nóng gay gắt!
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Thời tiết Hà Nội dịu mát hơn trong ngày 29-5, trong khi TPHCM tiếp tục oi nóng, độ ẩm cao. Nhiều địa phương xuất hiện mưa dông, một số khu vực có mưa rất to với lượng mưa vượt 100mm.
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Theo TTXVN, sau nhiều ngày nắng nóng kéo dài, cơn mưa rào xuất hiện vào chiều 28-5 tại nhiều khu vực nội thành Hà Nội. Cơn mưa xuất hiện vào cuối giờ chiều nên đã làm ngập cục bộ 1 số tuyến đường.
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Ngày 28-5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM, Phòng Cảnh sát hình sự, cho biết đã triệt phá đường dây núp bóng doanh nghiệp mua bán nợ để tổ chức đòi nợ kiểu “xã hội đen”. Vũ Hoàng Long, chủ Công ty Song Long, đã khai gì?
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Sau hơn 2 tháng thi công sửa chữa, sáng 28-5, cầu Long Biên chính thức cho phép xe máy, xe thô sơ và người đi bộ lưu thông trở lại cả hai chiều.
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Ngày 28-5, Bắc bộ giảm nhiệt sau nhiều ngày nắng nóng. Trong khi đó, Trung bộ tiếp tục oi nóng gay gắt, Nam bộ có mưa dông với mức độ gia tăng.
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Ngày 27-5, khu vực Bắc bộ, Trung bộ tiếp tục có nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, nhiều nơi nhiệt độ trên 40 độ C.
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TPHCM: Giao thông tại vòng xoay Điện Biên Phủ sau phân luồng mới nhìn từ trên cao. Không còn cảnh “điền vào chỗ trống”, mà đã đi theo hàng, dừng theo đèn.
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UBND phường Trương Quang Trọng (tỉnh Quảng Ngãi) vừa chỉ đạo các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh làm rõ nguyên nhân cá chết hàng loạt ở hồ sinh thái Khu dân cư 577.
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Sáng 26-5, Ban Quản lý vịnh Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) cho biết, vừa ghi nhận cá voi xuất hiện tại phân khu bảo vệ Hòn Mun, thuộc vịnh Nha Trang.
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Gia Lai: 75 ca nhập viện nghi do ăn bánh mì
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Bờ sông Tả Trạch sạt lở, nhiều nhà dân có nguy cơ đổ sập
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Đồng Nai: Mưa đá "giải nhiệt" nắng nóng oi bức
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Khốn khổ vì bãi tập kết nguyên liệu sản xuất phân vi sinh
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Từ việc kiểm tra, phát hiện 12 trường hợp dương tính với ma túy tại một quán bar trên địa bàn, Công an TPHCM tiến hành truy xét, mở rộng điều tra, bóc gỡ toàn bộ các đường dây cung cấp, môi giới và khởi tố 50 đối tượng liên quan.
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Hàng tấn nghêu nuôi tại khu vực bãi bồi ven sông Vịnh, vùng Hải Khẩu, phường Hải Ninh, tỉnh Hà Tĩnh, bị chết hàng loạt, gây thiệt hại lớn cho người dân.
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Tối 24-5, các đơn vị chức năng phối hợp mở nhánh 2, đường T2 để kết nối đường cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, tại khu vực nút giao Long Thành
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Ở đặc khu Phú Quý (tỉnh Lâm Đồng), Vũng Phật là một điểm đến đặc biệt, gây ấn tượng bởi cảnh sắc kỳ thú, gắn với câu chuyện dân gian mang màu sắc tâm linh được người dân đảo lưu truyền đến nay.
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