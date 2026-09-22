Công an truy tìm xe ben làm rơi rất nhiều bùn gần cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất

Sự cố bùn đất rơi kéo dài khoảng 300m trên đường Cộng Hòa (phường Tân Bình, TPHCM) trong đêm khiến giao thông qua cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất ùn ứ trong sáng 22-9.