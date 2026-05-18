BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG
Shorts
Đầu giờ chiều 18-5, khu vực trung tâm TPHCM xuất hiện mưa to
0
Shorts
Cơ quan khí tượng - thủy văn nhận định, hôm nay, 18-5, mưa rào, mưa dông tiếp tục xuất hiện đều ở các vùng miền trên cả nước.
0
Shorts
Chiều 17-5, TPHCM có gió mạnh, khi trời bắt đầu chuyển mưa, trên một số tuyến đường có nhiều nhánh cây rơi và một biển quảng cáo bị quật rơi xuống đường.
0
Shorts
Cận cảnh cá voi trưởng thành, dài khoảng 8m, nặng hơn 10 tấn, trồi lên săn mồi ở vùng biển Gia Lai vào sáng 17-5.
0
Shorts
Các chuyên gia khí tượng nhận định, mưa ở Nam bộ có xu hướng gia tăng trở lại từ chiều tối nay, 17-5, do mây dông từ biển vào đất liền
0
Shorts
Cơ quan Cảnh sát điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Lê Ánh Nhật (nghệ danh Miu Lê) về hành vi “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”.
0
Shorts
Hà Nội hỏa tốc kiểm tra toàn bộ phương tiện vận tải công cộng sau vụ một xe buýt bị cháy rụi khi đang lưu thông trên đường Lý Thường Kiệt (phường Cửa Nam, Hà Nội) vào sáng 16-5.
0
Shorts
Từ Bắc bộ đến Nam bộ và cao nguyên Trung bộ, nhiều nơi đang có mây dông, mưa giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng.
0
Shorts
Sau đợt nắng nóng diện rộng, nhiều khu vực trên cả nước đang và sắp có mưa dông trở lại. Tại Nam bộ và TPHCM, mưa dông sẽ gia tăng trong những ngày tới.
0
Shorts
Chỉ mất khoảng 30 phút đi tàu từ đất liền, đảo Hòn Cau (còn gọi là Cù Lao Câu, tỉnh Lâm Đồng) hiện ra như một “viên ngọc xanh” giữa biển khơi với làn nước trong vắt, những bãi đá kỳ thú và vẻ đẹp hoang sơ hiếm có.
0
Shorts
Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức lớp "Kể chuyện thật, Dựng giá trị". Lớp học diễn ra trong 2 ngày, 15 và 16-5.
0
Shorts
Thu hồi thuốc nhỏ mắt không đạt chất lượng trên toàn quốc
0
Shorts
Tử hình đối tượng phóng hỏa quán cà phê khiến 11 người tử vong
0
Shorts
Ngày 15-5, Trung tá Hoàng Thế Anh, Trạm trưởng Trạm CSGT Ninh Hòa, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử lý đối với một tài xế (26 tuổi, trú xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk) về nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
0
Shorts
Hình ảnh cặp cá voi xuất hiện gần bờ tại vùng biển Cù Lao Mái Nhà, thuộc làng chài Phước Đồng (xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) khiến nhiều người dân và du khách vô cùng thích thú.
0
Shorts
Ngày 15-5, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Một số nơi ghi nhận nhiệt độ trên 38 độ C.
0
Shorts
Giá vàng trong nước sáng 15-5 tiếp tục giảm vì giá vàng thế giới lùi về sát mức 4.600 USD/ounce.
0
Shorts
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nắng nóng hôm nay (15-5) vẫn xuất hiện diện rộng tại nhiều khu vực trên cả nước với thời gian kéo dài liên tục khoảng 5 giờ mỗi ngày, từ 11 giờ đến 16 giờ.
0
Shorts
Dự án xây dựng đường Cam Ly - Phước Thành hiện vẫn ngổn ngang, chậm tiến độ dù UBND tỉnh Lâm Đồng nhiều lần đôn đốc.
0
Shorts
Hàng chục hộ dân ở thôn Yên Long (xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh) lo lắng khi tình trạng sạt lở, sụt lún đất dọc bờ sông Ngàn Phố ngày càng nghiêm trọng, uy hiếp nhà cửa, công trình, vườn cây.
0
Shorts
Đầu tháng 5, nông dân Quảng Ngãi phấn khởi thu hoạch hành tím khi vừa trúng mùa, vừa bán được giá cao gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, nhiều hộ thu lãi lớn.
0
Shorts
Trong lúc thu lưới trên biển, ngư dân bị dây tời bị đứt quật mạnh làm gãy tay trái.
0
Shorts
Vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo: Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, tài xế xe khách không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không giảm tốc độ khi tham gia giao thông trên tuyến đường đồi núi, dẫn đến tai nạn.
0
Shorts
Bắc bộ bắt đầu nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Trung bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi vượt 38 độ C. Nam bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng. TPHCM ngày nắng nóng, đêm không mưa.
0
Shorts
Từng là nỗi ám ảnh của nhiều tài xế và người dân sinh sống xung quanh, đường Bến Nghé (phường Tân Thuận, TPHCM) đã thực sự hồi sinh.
0
Shorts
Một siêu dự án hạ tầng vừa được “bấm nút” khởi động, mở toang cánh cửa phát triển cho đô thị biển Cần Giờ.
0
Shorts
Cận cảnh khoan khảo sát địa chất dưới cái nắng gắt gần 40 độ C, phục vụ công tác chuẩn bị thi công tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ.
0
Shorts
Theo phản ánh của người dân, dự án KCN Phú Xuân (Đắk Lắk) mới thi công hơn một tuần, nhiều xe cơ giới, máy múc liên tục hoạt động. Mỗi khi gió lớn, bụi đỏ từ công trường lại cuốn mù mịt, phủ kín mọi thứ xung quanh.
0
Shorts
Dùng ghế nhựa tấn công CSGT để giúp anh trai tẩu thoát, hai anh em bị mời về trụ sở công an để làm việc.
0
Shorts
Cuộc chạy đua tính từng phút, đưa trái tim hiến tặng vượt 1.700km từ Quảng Ninh đến TPHCM. Tối ngày 10-5, trái tim hiến tặng đã đập trở lại trong lồng ngực người bệnh suy tim giai đoạn cuối.
0
Shorts
Người đàn ông dùng ghế nhựa tấn công công cảnh sát giao thông khai gì?
0
Shorts
Theo điều tra, Thái mua thịt đùi heo nái đưa về nhà, cắt nhỏ rồi ngâm hóa chất để làm giả thành thịt bò. Ngoài ra, Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh với giá rẻ, ngâm hóa chất để làm tươi thịt bò và bảo quản được lâu.
0
Shorts
Sáng 12-5, giá vàng miếng SJC tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 164 triệu đồng/lượng mua vào và 167 triệu đồng/lượng bán ra.
0
Shorts
Hôm nay 12-5, nắng nóng tiếp tục duy trì tại Tây Nguyên và Nam bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 độ C. Từ ngày 15 đến 16-5, mưa dông có thể nhiều hơn tại TPHCM.
0
Shorts
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ giữa tháng 5, nắng nóng diện rộng có xu hướng mở rộng ra Bắc bộ và kéo dài tại Trung bộ, trong khi Nam bộ xuất hiện nhiều điểm nắng nóng gay gắt với nhiệt độ vượt 37 độ C.
0
Shorts
Giá vàng trong nước chiều nay 11-5 tiếp tục giảm thêm 1-1,2 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.
0
Shorts
Khoảng 10 giờ 30 ngày 11-5, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại quán karaoke Volume Club, phường Từ Liêm, Hà Nội, khiến nhiều người bên trong hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.
0
Shorts
Khuya 10-5, xe khách chở 12 người đang chạy trên đèo An Khê (Gia Lai) thì bị xe tải tông từ phía sau, xe khách lao xuống vực sâu 40m. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương.
0
Shorts
Vào khoảng 9 giờ ngày 11-5, giá vàng miếng SJC giảm 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều thứ năm tuần trước, niêm yết ở mức 163,4 triệu đồng/lượng mua vào và 166,4 triệu đồng/lượng bán ra.
0
Shorts
Ngày 10-5, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại "hành động lạ" của một người đàn ông khi yêu cầu shipper cắt lông chó.
0