Tử hình đối tượng phóng hỏa quán cà phê khiến 11 người tử vong
Thu hồi thuốc nhỏ mắt không đạt chất lượng trên toàn quốc
Ngày 15-5, Trung tá Hoàng Thế Anh, Trạm trưởng Trạm CSGT Ninh Hòa, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết, đơn vị đã lập biên bản xử lý đối với một tài xế (26 tuổi, trú xã Vân Hòa, tỉnh Đắk Lắk) về nhiều hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông
Hình ảnh cặp cá voi xuất hiện gần bờ tại vùng biển Cù Lao Mái Nhà, thuộc làng chài Phước Đồng (xã Ô Loan, tỉnh Đắk Lắk) khiến nhiều người dân và du khách vô cùng thích thú.
Ngày 15-5, nhiều khu vực trên cả nước xuất hiện nắng nóng và nắng nóng gay gắt trên diện rộng. Một số nơi ghi nhận nhiệt độ trên 38 độ C.
Giá vàng trong nước sáng 15-5 tiếp tục giảm vì giá vàng thế giới lùi về sát mức 4.600 USD/ounce.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, nắng nóng hôm nay (15-5) vẫn xuất hiện diện rộng tại nhiều khu vực trên cả nước với thời gian kéo dài liên tục khoảng 5 giờ mỗi ngày, từ 11 giờ đến 16 giờ.
Dự án xây dựng đường Cam Ly - Phước Thành hiện vẫn ngổn ngang, chậm tiến độ dù UBND tỉnh Lâm Đồng nhiều lần đôn đốc.
Hàng chục hộ dân ở thôn Yên Long (xã Sơn Giang, tỉnh Hà Tĩnh) lo lắng khi tình trạng sạt lở, sụt lún đất dọc bờ sông Ngàn Phố ngày càng nghiêm trọng, uy hiếp nhà cửa, công trình, vườn cây.
Đầu tháng 5, nông dân Quảng Ngãi phấn khởi thu hoạch hành tím khi vừa trúng mùa, vừa bán được giá cao gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái, nhiều hộ thu lãi lớn.
Trong lúc thu lưới trên biển, ngư dân bị dây tời bị đứt quật mạnh làm gãy tay trái.
Vụ xe khách lao xuống vực ở Tam Đảo: Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, tài xế xe khách không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ và không giảm tốc độ khi tham gia giao thông trên tuyến đường đồi núi, dẫn đến tai nạn.
Bắc bộ bắt đầu nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ C. Trung bộ nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 38 độ C, có nơi vượt 38 độ C. Nam bộ tiếp tục có nắng nóng diện rộng. TPHCM ngày nắng nóng, đêm không mưa.
Từng là nỗi ám ảnh của nhiều tài xế và người dân sinh sống xung quanh, đường Bến Nghé (phường Tân Thuận, TPHCM) đã thực sự hồi sinh.
Một siêu dự án hạ tầng vừa được “bấm nút” khởi động, mở toang cánh cửa phát triển cho đô thị biển Cần Giờ.
Cận cảnh khoan khảo sát địa chất dưới cái nắng gắt gần 40 độ C, phục vụ công tác chuẩn bị thi công tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ.
Theo phản ánh của người dân, dự án KCN Phú Xuân (Đắk Lắk) mới thi công hơn một tuần, nhiều xe cơ giới, máy múc liên tục hoạt động. Mỗi khi gió lớn, bụi đỏ từ công trường lại cuốn mù mịt, phủ kín mọi thứ xung quanh.
Dùng ghế nhựa tấn công CSGT để giúp anh trai tẩu thoát, hai anh em bị mời về trụ sở công an để làm việc.
Cuộc chạy đua tính từng phút, đưa trái tim hiến tặng vượt 1.700km từ Quảng Ninh đến TPHCM. Tối ngày 10-5, trái tim hiến tặng đã đập trở lại trong lồng ngực người bệnh suy tim giai đoạn cuối.
Người đàn ông dùng ghế nhựa tấn công công cảnh sát giao thông khai gì?
Theo điều tra, Thái mua thịt đùi heo nái đưa về nhà, cắt nhỏ rồi ngâm hóa chất để làm giả thành thịt bò. Ngoài ra, Thái còn thu mua thịt bò đông lạnh với giá rẻ, ngâm hóa chất để làm tươi thịt bò và bảo quản được lâu.
Sáng 12-5, giá vàng miếng SJC tăng 1,8 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán, niêm yết ở mức 164 triệu đồng/lượng mua vào và 167 triệu đồng/lượng bán ra.
Hôm nay 12-5, nắng nóng tiếp tục duy trì tại Tây Nguyên và Nam bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36 độ C. Từ ngày 15 đến 16-5, mưa dông có thể nhiều hơn tại TPHCM.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, từ giữa tháng 5, nắng nóng diện rộng có xu hướng mở rộng ra Bắc bộ và kéo dài tại Trung bộ, trong khi Nam bộ xuất hiện nhiều điểm nắng nóng gay gắt với nhiệt độ vượt 37 độ C.
Giá vàng trong nước chiều nay 11-5 tiếp tục giảm thêm 1-1,2 triệu đồng/lượng so với buổi sáng.
Khoảng 10 giờ 30 ngày 11-5, một vụ hỏa hoạn bất ngờ bùng phát tại quán karaoke Volume Club, phường Từ Liêm, Hà Nội, khiến nhiều người bên trong hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.
Khuya 10-5, xe khách chở 12 người đang chạy trên đèo An Khê (Gia Lai) thì bị xe tải tông từ phía sau, xe khách lao xuống vực sâu 40m. Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong, nhiều người bị thương.
Vào khoảng 9 giờ ngày 11-5, giá vàng miếng SJC giảm 1,1 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với cuối giờ chiều thứ năm tuần trước, niêm yết ở mức 163,4 triệu đồng/lượng mua vào và 166,4 triệu đồng/lượng bán ra.
Ngày 10-5, trên mạng xã hội xuất hiện một đoạn video ghi lại "hành động lạ" của một người đàn ông khi yêu cầu shipper cắt lông chó.
Theo thông tin sáng 11-5 từ Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn quốc gia, Hà Nội và miền Bắc sắp xuất hiện đợt nắng nóng diện rộng. TPHCM tiếp tục nắng nóng ban ngày, có thể mưa dông cục bộ về chiều và tối do đang chuyển mùa.
Đạo diễn Trần Ka My chia sẻ về sự khác biệt của dự án điện ảnh “Mật mã Đông Dương” và phim truyền hình “Tận hiến”.
Trưa 8-5, lực lượng chức năng đã tiêu hủy hơn 1,4 tấn thịt heo, không rõ nguồn gốc, bốc mùi hôi thối
Ngày 8-5, mưa lớn, mực nước sông suối ở xã Sơn Lâm (tỉnh Nghệ An) lên nhanh. Nhiều cầu tràn, ngầm tràn bị ngập sâu hơn 1m, nước chảy xiết, gây chia cắt.
Liên quan vụ bé gái 4 tuổi bị bạo hành dẫn đến tử vong ở phường Phú Diễn, chiều 7-5, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tại xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang) về tội "Giết người".
Từ ngày 15-5, TPHCM sẽ áp dụng hình thức phân luồng đường đảo chiều theo khung giờ trên đường Cộng Hòa, nhằm tận dụng tối đa diện tích mặt đường và phù hợp với lưu lượng phương tiện, giảm ùn tắt trong giờ cao điểm.
Thời tiết ngày 7-5: TPHCM ngày nắng, có nơi nắng nóng, nhiệt độ cao nhất 35 độ C; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi.
Sáng 7-5, vàng miếng SJC được Công ty SJC và Tập đoàn Phú Quý cùng tăng 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán.
Với hệ sinh thái đất ngập nước đang dần phục hồi, môi trường sống có sự cải thiện, gần đây, đàn chim, cò hàng nghìn con xuất hiện ở khu đất ngập nước của Vườn Quốc gia Tràm Chim (tỉnh Đồng Tháp).
Chiều 6-5, giá vàng miếng SJC giảm 1,5 triệu đồng/lượng cả 2 chiều mua và bán so với sáng nay, niêm yết ở mức 163 triệu đồng/lượng mua vào và 166 triệu đồng/lượng bán ra. Giá vàng nhẫn 9999 cũng thu hẹp đà tăng so với buổi sáng.
Vụ bé 2 tuổi bị bạo hành: Thời điểm nhập viện Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM, bé được chẩn đoán suy hô hấp, dập gan, dập lách, đứt tụy, tổn thương thận, gãy cũ xương cẳng tay trái… Ngày 6-5, bé đã ăn uống bình thường, bớt sợ hãi.
