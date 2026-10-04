Djokovic vượt qua Zverev, đạt thành tích 32-0 ở China Open

Novak Djokovic tạo nên màn ngược dòng quen thuộc để đánh bại Alexander Zverev với điểm số 4-6, 6-4, 6-4 và tiến vào bán kết giải China Open. Kết quả này kéo dài chuỗi trận bất bại của anh lên kỷ lục 32-0 , vượt qua thành tích của Rafael Nadal tại Roland Garros.

Djokovic vượt qua Zvere (Ảnh: THX)

Tham gia giải ATP 500 ở Bắc Kinh lần đầu tiên kể từ năm 2015, tay vợt huyền thoại cựu số 1 thế giới từng 6 lần vô địch China Open liên tục bị Zverev (Đương kim vô địch Roland Garros và US Open) gây rắc rối suốt trận đấu.

Gặp nhau lần đầu sau gần 16 tháng trời, Djokovic đã gặp khó khăn trong việc kiềm chế sức mạnh của tay vợt Đức trong giai đoạn đầu khi Zverev giành được quyền kiểm soát ván 1. Nhưng Djokovic dần dần lấy lại thế trận và không cho đối thủ nới rộng khoảng cách.

Bước ngoặt của trận đấu đến vào cuối ván 2 khi Djokovic giành break-point rất quan trọng ở điểm số 5-4 để san bằng tỷ số trận đấu 1-1, xoay chuyển cục diện theo hướng có lợi cho anh sau những diễn biến căng thẳng vừa qua.

Với điểm số sát sao ở set thứ 3 (ván đấu quyết định), Djokovic lại tiếp tục ghi điểm ở điểm số là 5-4 khi Zverev có lợi thế cầm giao bóng, giành break-point quyết định (cũng là match-point) để ấn định chiến thắng có tỷ số ấn tượng là 2-1. Chiến thắng ngược dòng cho thấy bản lĩnh Djokovic vẫn còn đó.

Hai người chưa gặp nhau kể từ Roland Garros hồi năm 2025, nơi mà Djokovic giành chiến thắng sau 4 ván đấu, và cuộc gặp gỡ hôm 3-10 một lần nữa cho thấy khả năng thi đấu xuất sắc dưới áp lực của tay vợt người Serbia, bất chấp một mùa giải bị gián đoạn bởi các vấn đề về thể lực và tuổi tác.

Với chiến thắng này, Djokovic đã tiến gần hơn một bước đến danh hiệu China Open thứ 7 (một kỷ lục khác của anh) - và chiếc cúp đầu tiên ở trong năm 2026 mà anh vẫn chưa đạt được, đồng thời ngăn cản Zverev có thêm cơ hội củng cố vị trí số 1 thế giới.

Zverev bị loại (Ảnh: THX)

Ở bán kết, Djokovic sẽ đối đầu với một đối thủ đầy duyên nợ khác, là tay vợt người Nga Daniil Medvedev (hạt giống số 3 của giải đơn nam ở China Open). Medvedev cũng đã đánh bại tay vợt người Argentina Francisco Cerundolo 7-6 (7-4), 6-3 trong một trận đấu tứ kết khác.

Đây sẽ là trận đấu thứ 16 giữa Djokovic và Medvedev. Djokovic đang có ưu thế đối đầu trực tiếp là 10-5. Trong lần đối mặt gần nhất, Djokovic đánh bại tay vợt Nga ở chung kết US Open 2023 sau 3 ván đấu. Nhưng bán kết China Open 2026 sẽ khác?

Cặp bán kết đơn nam còn lại của China Open là cuộc đấu giữa Alex de Minaur (Úc, hạt giống số 5) và Hubert Hurkacz (Ba Lan). Cả 2 anh này đều giành chiến thắng trước các đối thủ Nga ở tứ kết. De Minaur thắng Andrey Rublev 1-6, 6-2 và 6-3. Trong khi đó thì, Hurkacz vượt qua Karen Khachanov với điểm số 7-6 (7-2), 6-2.

Các trận bán kết đơn nam của China Open 2026 dự kiến diễn ra vào buổi chiều và tối 5-10 (theo giờ Việt Nam).

Đ.Hg.