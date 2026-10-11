BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG
Shorts
Lâm Đồng: Một đoạn quốc lộ 28B nối Phan Thiết - Đà Lạt lại nứt toác, sụt lún nghiêm trọng
0
Shorts
Vòi rồng xuất hiện trên vùng biển Hà Tĩnh
0
Shorts
Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Mùi 2027 của công chức, viên chức
0
Shorts
Chưa tháo dỡ biển báo khiến nhiều người rẽ sai vào đường Nguyễn Thị Minh Khai (đoạn 1 chiều)
0
Shorts
Dự báo 9-10, Nam bộ tiếp tục có mưa, triều cường TPHCM có thể trên báo động 3
0
Shorts
Robot phân tích thế trận, đáp trả từng nước cờ của học sinh
0
Shorts
Khu dân cư Cityland Park Hills (TPHCM) ngập sâu, người dân phải dùng máy bơm hút nước
0
Shorts
Mưa dông có khả năng gia tăng trở lại ở nhiều nơi tại Nam bộ, đề phòng ngập cục bộ
0
Shorts
1 con khỉ quậy phá làm nhiều hộ dân lo lắng
0
Shorts
Vụ cây bồ đề cổ thụ đổ: Đã dọn dẹp mặt đường, thông xe
0
Shorts
Cây bồ đề cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng bật gốc, một số nhà dân hư hại nhẹ
0
Shorts
Cháy cửa hàng xe máy ở TPHCM, 2 người bị thương
0
Shorts
Cây bồ đề cổ thụ bật gốc trên đường Đinh Tiên Hoàng
0
Shorts
Tuyển Việt Nam về nước sau FIFA ASEAN Cup, CĐV khẳng định tiếp tục ủng hộ
0
Shorts
TPHCM: Lực lượng cứu hộ vượt lũ, giải cứu 12 người mắc kẹt tại công trình Suối Cái
0
Shorts
Tại Nam bộ, từ ngày 6 đến 7-10, mưa dông xuất hiện, thời gian mưa có thể bất chợt trong ngày
0
Shorts
TPHCM và Nam bộ tiếp tục có mưa vào chiều và đêm nay 5-10
0
Shorts
Cháy lớn kho sofa, mút xốp, rộng hàng ngàn mét vuông ở TPHCM
0
Shorts
Từ ngày 7-10, mưa có xu hướng gia tăng tại TPHCM và Nam bộ
0
Shorts
Chiều nay, Đội tuyển Việt Nam đã lội ngược dòng, thắng Pakistan 4-2 ở lượt trận cuối bảng B FIFA ASEAN Cup 2026
0
Shorts
Diễn tập chữa cháy ở Bệnh viện Xuyên Á, cứu gần 400 người
0
Shorts
TPHCM và Nam bộ tiếp tục mưa dông vào chiều tối
0
Shorts
Tối 1-10, kẹt xe, ngập nước, giao thông tại nhiều tuyến đường TPHCM gặp khó khăn
0
Shorts
Chiều tối và tối 1-10, người dân TPHCM cần đề phòng mưa dông mạnh
0
Shorts
TPHCM lại ngập vì mưa, triều cường tối 30-9
0
Shorts
Đồng Nai: Người dân bì bõm dắt xe sau trận mưa lớn
0
Shorts
Người dân TPHCM "đội mưa" đi làm trong sáng 30-9
0
Shorts
Hôm nay 29-9, triều cường tại TPHCM và Nam bộ tiếp tục ở mức cao, có thể đạt đỉnh
0
Shorts
Vì sao tuyển Việt Nam không được tập làm quen sân trước trận gặp Philippines tối nay 26-9
0
Shorts
Tối nay 26-9, dự báo Nam bộ vẫn có mưa rào, dông cục bộ
0
Shorts
Lâm Đồng: Bùn cát đỏ tràn xuống đường, nhiều xe bị lún, trượt ngã
0
Shorts
Tiết mục đu dây đôi “Khoảnh khắc tình yêu” tại Liên hoan Nghệ thuật xiếc quốc tế Minsk
0
Shorts
Xe khách va chạm xe máy và taxi, 6 người thương vong
0
Shorts
Mưa lớn trút xuống TPHCM sáng 23-9, giao thông ùn ứ
0
Shorts
TPHCM: Mưa lớn giờ tan tầm, đường Hồ Học Lãm ngập sâu
0
Shorts
Đội tuyển karate nữ được thưởng nóng sau khi đoạt HCV đầu tiên tại ASIAD 20
0
Shorts
Đồng Nai: Mưa lớn, nhiều tuyến đường ngập sâu, người đi xe máy té ngã
0
Shorts
Nhóm "thầy trò Đường Tăng" cưỡi ngựa vào làn ô tô trên đường Phan Văn Khải (TPHCM)
0
Shorts
Hiện trường ô tô điện hất văng bàn nhậu trước quán, cùng nhiều xe máy dưới chân cầu Chữ Y
0
Shorts
Tối 19-9, khai mạc ASIAD 20 ở sân vận động Mizuho, Aichi-Nagoya (Nhật Bản)
0