BÁO SÀI GÒN GIẢI PHÓNG
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Mất nhẫn cưới, bịa chuyện bị cướp vì... sợ chồng
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Dự báo Nam bộ gia tăng mưa dông về chiều và tối nay 27-8
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Vụ án VN10: Ca sĩ Chi Dân, người mẫu An Tây bị đề nghị 7-11 năm tù
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Tiêu điểm trong tuần: Quyết tâm hoàn thành Kỳ họp thứ 4, ban hành quyết sách đột phá
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Bão số 4 là cơn bão có đường đi tương đối phức tạp và dị thường. Dự báo, đến ngày 25-8, bão có thể mạnh cấp 9, giật cấp 11
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Chiều nay, 23-8, Đội tuyển Việt Nam về nước
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Sáng 23-8, Cục Quản lý đê điều và phòng chống thiên tai thông tin, tại tỉnh Lạng Sơn mưa lũ đã làm 1 người chết do sạt lở đất, 200 nhà bị hư hỏng, tốc mái, 733 nhà bị ngập.
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Bão số 4 có khả năng mạnh lên, Bắc bộ mưa lớn
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Bão số 4 đã vào vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Dự báo từ nay đến đêm 24-8, 2 địa phương này có mưa, cục bộ trên 600mm.
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Sáng cuối tuần 22-8, giá vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999 cùng tăng 600.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua và bán.
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Nhịp cầu cử tri: MẢNH ĐẤT VÀ SỔ HỒNG
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Ngày 18-8, sống sót thần kỳ sau 4 ngày trôi dạt trên biển, ngư dân Trương Văn Trung kể lại quá trình té khỏi tàu đến khi được Tàu 743 Hải đoàn 129 cứu vớt.
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Tiêu điểm trong tuần: Tăng tốc chuẩn bị Kỳ họp thứ 4, HĐND TPHCM khóa XI
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Quản lý lòng lề đường hài hòa giữa trật tự đô thị và sinh kế của người dân
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Dự báo thời tiết Nam bộ có xu hướng giảm mưa trong 2 ngày 12 và 13-8, sau đó mưa tăng trở lại từ ngày 14-8. Từ ngày 17 đến 21-8, khả năng xuất hiện mưa diện rộng, nhiều nơi mưa to.
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Sáng nay, 14-8, hơn 320 thí sinh tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang đã đến dự thi tốt nghiệp THPT lần 2 môn Ngữ Văn. Chiều nay, các thí sinh sẽ thi môn Toán.
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Vòng bảng ASEAN Cup 2026 đã khép lại nhưng cũng mở ra một chương đầy kịch tính với sự góp mặt của 4 đội tuyển xuất sắc nhất khu vực ở vòng bán kết: Việt Nam, Thái Lan, Malaysia và Singapore.
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Đẩy nhanh tiến độ dự thảo nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4, HĐND TPHCM
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Tiêu chí xét duyệt Gia đình văn hóa: Thực chất, chống bệnh thành tích
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Ngày 6-8, Thủ tướng Lê Minh Hưng dự Lễ Mít tinh hưởng ứng Ngày An ninh mạng Việt Nam, nêu 5 nhiệm vụ trọng tâm cho công tác an ninh mạng.
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Bãi đá Ông Địa vừa được khoác lên những gam màu rực rỡ, trở thành điểm check-in khó bỏ lỡ khi ghé Mũi Né
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Đè bẹp Indonesia 3-0 ngay trên sân khách, đội tuyển Việt Nam nhận thông tin "thưởng nóng" lên tới 3 tỷ đồng
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Trận mưa lớn trên diện rộng từ đêm 2-8 đến sáng 3-8 tại Lào Cai đã gây ngập úng cục bộ nhiều tuyến đường và sạt lở ta luy dương tại một số nhà dân ở phường Lào Cai
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Gần 1 tấn thịt heo và sản phẩm từ heo bị phát hiện vi phạm an toàn thực phẩm, trong đó 7/9 mẫu dương tính với dịch tả heo châu Phi
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Tiêu điểm trong tuần: SIẾT AN TOÀN THỰC PHẨM, SẴN SÀNG CHO NĂM HỌC MỚI
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Phát triển kinh tế đêm và đảm bảo an ninh, môi trường cho khu dân cư
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HĐND TPHCM: Quyết sách thể chế, trọn vẹn tri ân
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Bảo tồn di sản văn hóa song hành với phát triển đô thị thông minh
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Tiêu điểm trong tuần: ĐÔ THỊ VĂN MINH - TRỌN VẸN NGHĨA TÌNH
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Hiện trường vụ cướp tiệm vàng tại xã Mỹ Tú, Thành phố Cần Thơ
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Tháo gỡ khó khăn khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình
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Mưa lũ tiếp tục gây lũ quét, sạt lở và chia cắt nhiều khu vực ở Lai Châu. Lực lượng công an, biên phòng và chính quyền địa phương đã kịp thời cứu 5 người mắc kẹt, đồng thời hỗ trợ người dân sơ tán, bảo đảm an toàn.
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Đưa trái tim vượt hơn 1.700km cứu bệnh nhi 15 tuổi
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Miền Bắc mưa to diện rộng, cảnh báo lũ trên nhiều sông
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Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong ngày và đêm 13-7, mưa rào và dông tiếp diễn tại nhiều khu vực trên cả nước, tập trung từ Thanh Hóa đến TP. Huế, cao nguyên Trung bộ và Nam bộ.
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Liên quan vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục khởi tố thêm 15 bị can.
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Tiêu điểm trong tuần: ĐỒNG HÀNH KIẾN TẠO THỂ CHẾ – TĂNG TỐC HÀNH ĐỘNG VÌ DÂN
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Chính sách phát triển và tháo gỡ thủ tục mua nhà ở xã hội cho người thu nhập thấp
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Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai, tính đến chiều tối 9-7, mưa lớn từ ngày 8-7 đã gây lũ, lũ ống và sạt lở đất tại 2 tỉnh Sơn La, Điện Biên với thiệt hại ban đầu ước hơn 10 tỷ đồng.
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Sáng 10-7, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia dự báo Bão Bavi tiếp tục di chuyển với tốc độ khoảng 25km/giờ, đổ bộ Trung Quốc vào đêm 11 rạng, sáng 12-7
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