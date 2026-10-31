Những lá phiếu kịch tính tại Quả bóng vàng 2026 và bất ngờ từ Việt Nam

Tạp chí France Football đã công khai chi tiết kết quả bỏ phiếu danh hiệu Quả bóng vàng nam 2026. Đây là cuộc đua có khoảng cách điểm số sít sao thứ tư trong lịch sử giải thưởng.

Kane có 40 phiếu bầu vào vị trí số 1. Ảnh THX

Trong tổng số 100 quốc gia thuộc top đầu bảng xếp hạng FIFA tham gia bình chọn, Harry Kane nhận được 40 lá phiếu ở vị trí số một, áp đảo so với 23 lá phiếu số một dành cho Kylian Mbappe. Tài năng trẻ Lamine Yamal về đích ở vị trí thứ ba với 881 điểm, trong đó có 13 quốc gia xếp anh ở vị trí dẫn đầu.

Mặc dù giành chiến thắng chung cuộc, Harry Kane vẫn bị đại diện của 2 quốc gia là Mexico và Bờ Biển Ngà gạch tên hoàn toàn khỏi danh sách top 10. Trong khi đó, Kylian Mbappe không có tên trong top 10 ở 3 lá phiếu đến từ Hy Lạp, Scotland và Ukraine. Ngôi sao 19 tuổi Lamine Yamal cũng bị 4 quốc gia quay lưng hoàn toàn là Belarus, Cameroon, Croatia và Hy Lạp.

Lá phiếu của Việt Nam dành cho Rodri và dấu ấn Messi

Dù xếp thứ tư chung cuộc, tiền vệ Rodri vẫn nhận được sự đánh giá rất cao từ giới chuyên môn khi có 10 quốc gia bình chọn anh ở vị trí số một. Đáng chú ý, đại diện truyền thông của Việt Nam cùng với các quốc gia như Mỹ, Hàn Quốc, Nigeria, CH Czech, Serbia, Thái Lan, Croatia, Guatemala và Iceland đều thống nhất xếp Rodri là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

Ở vị trí thứ năm chung cuộc, Lionel Messi ghi dấu ấn khi nhận được số điểm tối đa (vị trí số một) từ 6 quốc gia: Argentina, Brazil, Panama, Belarus, UAE và Trung Quốc. Việc nhà báo đại diện cho Brazil xếp Messi ở vị trí thứ nhất được xem là một sự thừa nhận đặc biệt. Nếu xét về yếu tố địa lý, thì Mbappe có sự ủng hộ mạnh mẽ từ châu Phi khi có 9/20 quốc gia khu vực này lựa chọn anh là cầu thủ số một.

Một trong những chi tiết gây bất ngờ nhất là chủ nhân Quả bóng vàng 2025 Ousmane Dembele không nhận được bất kỳ lá phiếu vị trí số một nào. Ngôi sao của PSG xếp thứ 7 chung cuộc và chỉ có 7 quốc gia đặt anh ở vị trí thứ hai (Burkina Faso, Trung Quốc, Pháp, Georgia, Haiti, Bắc Macedonia và Nigeria). Tương tự, Erling Haaland cũng không nhận được lá phiếu số một nào và chỉ được Croatia, Bắc Ireland cùng Na Uy xếp thứ hai.

Ngoài ra, cuộc bỏ phiếu năm nay còn xuất hiện nhiều sự lựa chọn vô cùng độc đáo:

- Nhà báo đại diện cho Curacao là người duy nhất xếp Michael Olise ở vị trí số một.

- Đại diện Morocco lựa chọn người đồng hương Achraf Hakimi là cầu thủ xuất sắc nhất thế giới.

- Tiền vệ Fabian Ruiz (xếp thứ 10 chung cuộc) được 4 quốc gia bình chọn ở vị trí số một gồm Gabon, Peru, Syria và Ucraina.

- Trung vệ trẻ Pau Cubarsí được Jamaica và Thụy Sĩ xếp thứ hai, trong khi người hùng chung kết World Cup Ferran Torres được Algeria và Croatia xếp thứ tư.

LONG KHANG