Sân Thống Nhất “khoác áo mới”, sẵn sàng phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

Sân vận động Thống Nhất TPHCM đang được triển khai cải tạo, nâng cấp với tổng mức đầu tư gần 320 tỷ đồng, nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.