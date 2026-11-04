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Sân Thống Nhất “khoác áo mới”, sẵn sàng phục vụ Đại hội Thể thao toàn quốc 2026

SGGPO

Sân vận động Thống Nhất TPHCM đang được triển khai cải tạo, nâng cấp với tổng mức đầu tư gần 320 tỷ đồng, nhằm đáp ứng yêu cầu tổ chức Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ X năm 2026.

Sân Thống Nhất được cải tạo, hoàn thiện trước thềm Đại hội Thể thao toàn quốc 2026
MINH MINH

Từ khóa

Sân vận động Thống Nhất TPHCM Đại hội Thể thao toàn quốc cổ động viên TDTT

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