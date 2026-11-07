Vòng 7 V-League 2026-2027: Sức ép đầu và cuối bảng

Sau 6 vòng đấu, V-League 2026-2027 đã sớm cho thấy sự phân hóa ở hai đầu bảng xếp hạng. Trong khi nhóm dẫn đầu bắt đầu định hình cuộc đua vô địch, cuộc chiến trụ hạng cũng dần lộ diện những cái tên đáng lo ngại.

Đội CAHN kịp hồi phục?

Tâm điểm vòng 7 là cuộc đối đầu giữa 2 đội CAHN và Công an TPHCM trên sân Hàng Đẫy ngày 7-11. Đây là trận derby giàu duyên nợ, có thể tạo ra những xáo trộn đáng kể ở nhóm đầu.

Tiến Linh (trái) có thể gặp nhiều khó khăn trong trận derby CAHN và Công an TPHCM vào hôm nay 7-11. Ảnh: VPF

Công an TPHCM hiện xếp thứ 6, chỉ kém CAHN ở vị trí thứ 3 đúng 1 điểm. Nếu giành trọn 3 điểm, đội khách sẽ vượt lên trên đối thủ, trong khi CAHN có nguy cơ tiếp tục lún sâu vào chuỗi trận thất vọng.

Công an TPHCM còn có điểm tựa tinh thần từ chiến thắng 5-0 trước chính CAHN ở trận Siêu cúp đầu mùa. Tuy nhiên, phong độ hiện tại của đội bóng này chưa thực sự thuyết phục. Hàng công mới ghi được 6 bàn, thuộc nhóm kém hiệu quả nhất giải, trong khi hàng phòng ngự lại là điểm tựa với chỉ 4 lần để thủng lưới.

Thất bại 0-1 trên sân Đà Nẵng ở vòng trước cũng cho thấy sự thiếu ổn định của đội khách. Trước một CAHN đang khát khao tìm lại chiến thắng, chuyến làm khách tại Hàng Đẫy chắc chắn không dễ dàng.

Trong khi đó, SLNA sẽ hành quân đến sân Lạch Tray để đối đầu Hải Phòng ngày 7-11. Là đội duy nhất chưa nếm mùi thất bại, đội bóng xứ Nghệ đang trở thành điểm sáng của giải đấu. Dù vậy, để được nhìn nhận như một ứng viên thực sự trong cuộc đua vô địch, SLNA cần vượt qua những thử thách lớn hơn.

HAGL và Thể Công Viettel tiếp tục sa sút?

Ở phía cuối bảng, Đồng Nai đang đối diện nguy cơ xuống hạng rõ rệt. Tuy nhiên, HAGL cũng chẳng thể yên tâm khi phong độ của đội bóng phố núi đang ở mức báo động.

Sau 6 vòng, HAGL mới có 1 chiến thắng và đã nhận đến 5 thất bại, khiến họ trở thành một trong những đội bóng gây thất vọng nhất từ đầu mùa.

Vòng này, thầy trò HLV HAGL tiếp đón Hà Nội FC trên sân Pleiku ngày 7-11. Sân nhà từng là điểm tựa quan trọng của đội bóng phố núi, nhưng lợi thế ấy đang dần mất đi khi họ trải qua 3 trận thua liên tiếp. Khó khăn về lực lượng cùng sự sa sút trong tinh thần khiến HAGL chưa tìm được lối ra.

Trong khi đó, Hà Nội FC cho thấy dấu hiệu hồi sinh với 3 chiến thắng trong 4 trận gần nhất. Xét về phong độ và chất lượng đội hình, đội khách được đánh giá nhỉnh hơn.

Thể Công Viettel cũng là cái tên khiến người hâm mộ lo lắng. Sau khi HLV Velizar Popov rời ghế, đội bóng áo lính vẫn chưa tìm lại được sự ổn định. Chuỗi 9 trận không thắng trên mọi đấu trường, cùng vị trí thứ 12 tại V-League, phản ánh rõ những vấn đề đang tồn tại.

Đội bóng từng được đánh giá cao về tổ chức và kỷ luật chiến thuật đang gặp khó trong việc duy trì thế trận cũng như tìm kiếm sự kết nối giữa các tuyến.

Thất bại 0-3 trên đất Hàn Quốc càng khiến áp lực đè nặng lên Thể Công Viettel trước khi trở lại đấu trường quốc nội ngày 8-11.

Đối thủ của họ là Thanh Hóa, đội bóng vốn nổi tiếng với lối chơi quyết liệt, giàu thể lực và luôn biết cách gây khó khăn cho những đối thủ được đánh giá cao, nhất là khi Thể Công Viettel vẫn chưa giải quyết được những bất ổn sau biến động trên băng ghế huấn luyện.

Sau vòng 7, giải đấu sẽ tạm nghỉ 3 tuần để nhường chỗ cho các đội tuyển quốc gia tập trung. Một chiến thắng lúc này có thể tạo đà bứt phá, và ngược lại, thêm một lần sẩy chân sẽ khiến nhiều đội đối diện sức ép lớn trước quãng nghỉ.

YẾN PHƯƠNG