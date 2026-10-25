BigBang khuấy động Mỹ Đình với những giai điệu thanh xuân

Tiếng gọi “Hà Nội ơi”, những câu chào bằng tiếng Việt và màn đồng ca hàng chục ngàn người đã tạo nên những khoảnh khắc đáng nhớ trong đêm diễn đầu tiên của BigBang tại sân vận động Mỹ Đình, tối 24-10. Gần 45.000 khán giả hòa giọng cùng các nghệ sĩ.

Sân vận động Mỹ Đình "bùng nổ" trong đêm diễn đầu của BingBang. Ảnh: TRANG NHI

Ba thành viên BigBang xuất hiện giữa tiếng reo hò vang dội. BigBang mở màn bằng Fantastic Baby. Hàng chục ngàn chiếc Bang Bong (gậy phát sáng) được giơ cao, tạo thành biển ánh sáng vàng giữa sân vận động. Hands Up và Tonight tiếp tục đẩy không khí lên cao. G-Dragon tái hiện màn đập guitar từng gắn với sân khấu Tonight, nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ người hâm mộ.

Các thành viên của BigBang cùng hàng vạn khán giả hòa vào giai điệu gắn bó với họ nhiều năm. Ảnh: TRANG NHI

Những lời chào ngắn ngủi nhưng gần gũi của các thành viên BigBang khiến khoảng cách giữa sân khấu và khán giả dường như được thu hẹp.

Màn ánh sáng rực rỡ trong đêm diễn 25-10. Ảnh: TRANG NHI

Sau những tiết mục sôi động, BigBang đưa khán giả qua loạt ca khúc quen thuộc như Blue, Loser, If You, Bad Boy và Bae Bae.

Khoảnh khắc giàu cảm xúc nhất đến khi phần dạo đầu Haru Haru vang lên. Giai điệu piano vừa cất lên, hàng chục ngàn người gần như lập tức nhận ra ca khúc. G-Dragon, Taeyang và Daesung nhiều lần hướng micro xuống phía dưới, để khán giả hát tiếp phần lời.

Đến Lies, Mỹ Đình một lần nữa đồng thanh hát câu “I’m so sorry but I love you”. Ca khúc ra mắt năm 2007 đưa người hâm mộ trở về những năm đầu BigBang chinh phục khán giả quốc tế.

Các màn trình diễn cá nhân của Daesung, Taeyang và G-Dragon tiếp tục khuấy động sân khấu, thể hiện phong cách riêng của mỗi thành viên.

Màn hình LED khổng lồ, pháo hoa và hệ thống âm thanh quy mô sân vận động góp phần tạo nên đêm diễn giàu năng lượng. Chương trình thuộc tour thế giới 2026-2027 của BigBang, gắn với dấu mốc 20 năm ra mắt nhóm.

Đêm diễn đầu tiên khép lại sau những màn hát vang và tiếng cổ vũ không ngớt. Tối 25-10, BigBang tiếp tục gặp gỡ người hâm mộ trong đêm diễn thứ hai tại Mỹ Đình.

TRANG NHI