Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM

Ngày 17-10, đoàn đại biểu Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng (BĐBP) do Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP, làm trưởng đoàn đã dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Tham dự có Thiếu tướng Trần Ngọc Hữu, Phó Tư lệnh BĐBP; Đại tá Đỗ Vĩnh Thăng, Phó Chính ủy Bộ Tư lệnh TPHCM kiêm Chính ủy Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM; đại diện lãnh đạo Bộ Tham mưu, Cục Chính trị, các cục, Văn phòng Bộ Tư lệnh BĐBP và Ban Chỉ huy BĐBP TPHCM.

Hoạt động diễn ra nhân dịp đoàn công tác Bộ Tư lệnh BĐBP Việt Nam hội đàm với Bộ Tư lệnh Lục quân, Quân đội Hoàng gia Campuchia tại TPHCM.

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, dành một phút tưởng niệm, bày tỏ lòng thành kính, biết ơn sâu sắc đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cán bộ, chiến sĩ BĐBP nguyện tiếp tục đi theo con đường Đảng, Bác Hồ đã lựa chọn; phát huy bản chất, truyền thống tốt đẹp của Quân đội nhân dân Việt Nam; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Đoàn đại biểu dâng hoa, dâng hương tại Đài tưởng niệm. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tại Đài tưởng niệm, đoàn dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trung tướng Vũ Trung Kiên dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các đại biểu dành phút mặc niệm tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Tiếp đó, đoàn đến thắp hương tại các phần mộ liệt sĩ ở khu vực M29, M30. Đây cũng là nơi an táng 731 hài cốt liệt sĩ được Đội K74 cùng các lực lượng tìm kiếm, quy tập tại Công viên Lê Thị Riêng từ ngày 23-6 đến 13-10-2026.

Đoàn đại biểu dâng hương tại Bia tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ ở khu vực M30. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968. Ngày 14-10 vừa qua, Quân khu 7 và TPHCM trang trọng tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng các liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM.

Trung tướng Vũ Trung Kiên cùng các đại biểu thắp hương tại phần mộ tập thể 33 liệt sĩ. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Các đại biểu thắp hương tại những phần mộ liệt sĩ vừa được an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ TPHCM. Ảnh: HOÀNG HÙNG

THU HOÀI