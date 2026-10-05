Cà Mau: Nỗ lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Cà Mau chuyển biến tích cực, nhiều chỉ tiêu duy trì mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Dù vậy, vẫn còn nhiều “điểm nghẽn” cần được tập trung tháo gỡ để đảm bảo đạt mục tiêu tăng trưởng 10% trở lên.

Chế biến tôm xuất khẩu tại một nhà máy trên địa bàn phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau (ẢNH: TẤN THÁI)

Kim ngạch xuất khẩu ước hơn 2 tỷ USD

Theo Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, 9 tháng năm 2026, các hoạt động kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển; hoạt động sản xuất trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng trưởng, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội tăng trưởng khá so cùng kỳ, điển hình như: tổng sản lượng thủy sản đạt 971.130 tấn, tăng 6,7%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 121.616 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước hơn 2 tỷ USD, tăng 10,6% so với cùng kỳ.

Hoạt động văn hóa, du lịch diễn ra sôi nổi, góp phần quảng bá hình ảnh địa phương và tiếp tục duy trì đà tăng trưởng của ngành du lịch; đặc biệt, trong đợt lễ Quốc khánh 2-9 vừa qua, lần đầu tiên du lịch tăng đột biến về lượt khách so với các đợt nghỉ lễ các năm trước. Cụ thể, tỉnh thu hút khoảng 210.430 lượt khách, tăng hơn 74% so với cùng kỳ 2025; trong đó, có 3.890 lượt khách quốc tế. Tổng thu du lịch ước đạt khoảng 250 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ.

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn còn một số hạn chế, khó khăn. Điển hình là giải ngân vốn đầu tư công chỉ đạt tỷ lệ 50%, không đạt so với yêu cầu đề ra 75%. Tiến độ thực hiện một số nhiệm vụ về đất đai, môi trường, giải phóng mặt bằng và xác định giá đất còn chậm, hồ sơ tồn đọng nhiều; một số dự án trọng điểm còn vướng mắc trong thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư. Việc thu hút mời gọi đầu tư chưa đạt như kỳ vọng. Hoạt động của doanh nghiệp và môi trường đầu tư, kinh doanh còn khó khăn. Mặc dù số doanh nghiệp thành lập mới tăng, nhưng tổng vốn đăng ký, số doanh nghiệp bị thu hồi, giải thể tự nguyện, chấm dứt hoạt động đều tăng so với cùng kỳ.

Bên cạnh đó, ông Huỳnh Công Quân, Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Cà Mau, chỉ ra thêm những hạn chế, khó khăn như: tốc độ tăng trưởng kinh tế chưa có đột phá, chưa xuất hiện các yếu tố mới, sản phẩm mới đóng góp cho tăng trưởng, chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm, tỷ trọng khu vực nông nghiệp trong GRDP còn cao. Sản xuất công nghiệp còn phụ thuộc vào một số ngành, sản phẩm chủ lực; một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ, nhất là do khó khăn về nguồn nguyên liệu và điều kiện vận hành.

Nỗ lực cao độ

Mới đây, tại phiên họp công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh Cà Mau, đại diện cơ quan Thống kê tỉnh cho biết, chưa có kết quả chính thức GRDP quý 3 và 9 tháng năm 2026. Dù vậy, ước tính GRDP quý 3-2026 của tỉnh Cà Mau tăng khoảng 9,13%, 9 tháng năm 2026 tăng khoảng 7,37%, thấp hơn kịch bản đề ra.

Theo ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, thời gian còn lại của năm 2026 không nhiều, trong khi khối lượng công việc còn rất lớn, tỉnh vừa tập trung hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP từ 10% trở lên, vừa xử lý khó khăn, vướng mắc tồn đọng, chuẩn bị các điều kiện cho năm 2027 và những năm tiếp theo.

Trước thực tế trên, ông Lữ Quang Ngời đề nghị các sở, ngành, địa phương tập trung triển khai quyết liệt các nhiệm vụ theo kịch bản tăng trưởng của tỉnh. Trong đó, tập trung hướng dẫn người dân chăm sóc, thu hoạch và tổ chức sản xuất phù hợp với điều kiện thực tế, nhất là các mô hình nuôi tôm công nghệ cao, tôm - lúa, tôm - rừng, quảng canh cải tiến và sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp. Rà soát từng doanh nghiệp, từng nhóm ngành hàng, nhất là chế biến thủy sản; nắm chắc tình hình đơn hàng, nguyên liệu, thị trường và khả năng mở rộng sản xuất trong quý 4-2026. Đối với các dự án công nghiệp, năng lượng, cụm công nghiệp, phải rà soát cụ thể tiến độ, khó khăn, vướng mắc và khả năng đưa các dự án, công trình vào hoạt động, tạo thêm năng lực sản xuất trong thời gian tới. Khai thác hiệu quả mùa du lịch cuối năm, nhất là Festival tôm Cà Mau lần thứ II-2026, gắn với quảng bá hình ảnh, sản phẩm và tiềm năng của tỉnh.

Về lĩnh vực giải ngân vốn đầu tư công, ông Lữ Quang Ngời yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương rà soát từng dự án, từng gói thầu, từng công trình; xác định rõ nguyên nhân của từng trường hợp giải ngân chậm và thời gian hoàn thành cụ thể. Việc gì thuộc thẩm quyền phải giải quyết ngay, không chờ đợi; việc vượt thẩm quyền phải tổng hợp, báo cáo cụ thể để tỉnh xem xét, xử lý. Chủ động điều chuyển vốn đối với những dự án không có khả năng giải ngân theo tiến độ, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn; không để vướng mắc nhỏ kéo dài thành điểm nghẽn lớn.

Ông Lữ Quang Ngời, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau lưu ý, các sở ngành phải tập trung giải quyết các dự án tồn đọng, kéo dài. Phải “bắt đúng bệnh” đối với từng dự án để có giải pháp phù hợp. Bên cạnh đó, phải khai thác hiệu quả nguồn lực đất đai, tài sản công. Đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số gắn với hiệu quả thực tế. Chủ động phòng chống thiên tai, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

TẤN THÁI