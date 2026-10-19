CapitaLand Development được vinh danh tại VPA 2026

CapitaLand Development (CLD) Việt Nam ghi dấu ấn tại Giải thưởng Bất động sản PropertyGuru Việt Nam (VPA) 2026 với bảy hạng mục chiến thắng, qua đó nâng tổng số giải thưởng PropertyGuru của tập đoàn trong khu vực lên hơn 100.

Đội ngũ CLD (Việt Nam) tự hào đánh dấu cột mốc hơn 100 giải thưởng PropertyGuru trong khu vực

Đây là lần thứ năm CLD (Việt Nam) được vinh danh Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc, và là năm thứ ba liên tiếp nhận Giải thưởng Tác động xã hội. Bên cạnh đó, các dự án Maison Privée, The Fullton Regal và Orchard Collection thuộc Sycamore cũng mang về năm giải thưởng ở hạng mục dự án.

Danh hiệu Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc tiếp tục khẳng định cam kết lâu dài của CLD Việt Nam trên hành trình kiến tạo những công trình xanh. Cam kết này hướng tới mục tiêu phát triển bền vững đến năm 2030 của CLD, bao gồm 100% dự án đạt chứng nhận công trình xanh; giảm 22% cường độ carbon tiềm ẩn, đồng thời giảm 20% lượng chất thải xây dựng, mức độ tiêu thụ năng lượng và nước trên toàn bộ danh mục. CLD Việt Nam cũng chú trọng nâng cao môi trường làm việc chất lượng với văn phòng tập đoàn tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đều đạt chứng nhận WELL về An toàn - Sức khỏe, trong khi Heritage West Lake là dự án văn phòng đầu tiên tại Hà Nội đạt chứng nhận WELL Core hạng Bạc.

Giải thưởng Tác động xã hội ghi nhận những nỗ lực của CLD Việt Nam trong việc hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn, thông qua các sáng kiến về giáo dục, phát triển kỹ năng và nâng cao khả năng chống chịu của cộng đồng. Các sáng kiến tiêu biểu tại Việt Nam bao gồm năm dự án trường CapitaLand Hy vọng; chương trình học bổng trong hơn 11 năm với tổng giá trị lên đến 500.000 đô la Singapore (tương đương 10 tỉ đồng[ Tỉ giá quy đổi 1 đô la Singapore bằng 20.000 đồng Việt Nam]); cùng chương trình hợp tác ba năm với Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh với gói tài trợ lên đến 270.000 đô la Mỹ (tương đương khoảng 7 tỉ đồng[ Tỉ giá quy đổi 1 đô la Mỹ bằng 26.000 đồng Việt Nam ]). Việt Nam cũng là một trong những thị trường trọng điểm tham gia Sáng kiến CapitaLand vì cộng đồng vững mạnh, chương trình cam kết hơn bảy triệu đô la Singapore (tương đương 140 tỉ đồng) qua hai mùa đầu tiên nhằm hỗ trợ các tổ chức phi lợi nhuận trên khắp châu Á.

Ông Tan Tze Wooi, Tổng Giám đốc CLD Việt Nam, chia sẻ: “Những giải thưởng này khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc kiến tạo các dự án mang lại giá trị bền vững cho cư dân, cộng đồng và môi trường. Trong bối cảnh quá trình đô thị hóa tiếp tục diễn ra mạnh mẽ và kỳ vọng của khách hàng không ngừng thay đổi, chúng tôi vẫn kiên định với định hướng phát triển các cộng đồng dân cư đạt chuẩn về thiết kế, tính bền vững, và đem đến trải nghiệm sống vượt trội.

Hướng tới mục tiêu bàn giao gần 3.000 căn hộ trong năm 2026, CLD sẽ tiếp tục kiến tạo những dự án được quy hoạch bài bản, phát triển bền vững nhằm nâng cao chất lượng sống cho cư dân và đóng góp tích cực vào tăng trưởng dài hạn của Việt Nam”.

Ông Tan Tze Wooi, Tổng Giám đốc CLD (Việt Nam), nhận giải thưởng Nhà phát triển bất động sản bền vững xuất sắc, khẳng định cam kết của Tập đoàn trên hành trình kiến tạo những công trình xanh

Maison Privée được vinh danh ở ba hạng mục: Dự án căn hộ hạng sang xuất sắc (Hà Nội), Thiết kế dự án căn hộ xuất sắc, và giải thưởng đặc biệt AEG cho Thiết kế không gian sống cao cấp xuất sắc. Hướng tới mục tiêu trở thành dự án đầu tiên tại Việt Nam đạt Tiền chứng nhận WELL dành cho nhà ở, Maison Privée mang đến 490 căn hộ tọa lạc tại khu đô thị Ciputra (Tây Hồ, Hà Nội), được bao quanh bởi hệ sinh thái xanh mát và mặt nước rộng lớn, đồng thời kết nối thuận tiện tới trung tâm thành phố và sân bay quốc tế Nội Bài. Song hành cùng hệ tiện ích này là bộ sưu tập đặc quyền dành riêng cho những chủ nhân đề cao sự riêng tư, nổi bật với garage ô tô riêng đầu tiên tại Hà Nội, phòng cigar và sảnh tiệc gourmet.

Dự án Maison Privée được vinh danh tại hạng mục Dự án căn hộ hạng sang xuất sắc (Hà Nội) và Thiết kế dự án căn hộ xuất sắc

The Fullton Regal xuất sắc chiến thắng hạng mục Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc (khu vực Hà Nội mở rộng) nhờ kết hợp hài hòa giữa sự riêng tư với trải nghiệm sống chuẩn nghỉ dưỡng. Với quy mô 14,5 héc-ta, dự án gồm 348 nhà ở cùng hai công viên riêng tư rộng 2,5 héc-ta, được phát triển theo cảm hứng từ kiến trúc sân trong đương đại. Mỗi căn sở hữu mặt tiền tối thiểu 7,7 mét, tích hợp không gian thông tầng tại khu vực sinh hoạt chung và vị trí chờ lắp thang máy, mang đến sự rộng rãi, tiện nghi và linh hoạt để đáp ứng nhu cầu của gia chủ.

Dự án The Fullton Regal xuất sắc chiến thắng hạng mục Dự án nhà ở hạng sang xuất sắc (khu vực Hà Nội mở rộng)

Orchard Collection, mảnh ghép cuối cùng của Tổng dự án Sycamore, đã giành được danh hiệu Dự án căn hộ cao cấp xuất sắc (TPHCM). Với triết lý “Haute Couture Living” độc đáo, dự án đem lại không gian sống thoáng đãng cùng chuỗi trải nghiệm được tuyển chọn dành riêng cho cư dân. Đặc biệt, dự án giới thiệu 49 căn Garden Unit với kết nối liền mạch tới chuỗi tiện ích nội khu, cùng bộ sưu tập giới hạn 12 căn hộ ba phòng ngủ với đặc quyền không gian sống rộng rãi, chỗ đỗ xe riêng biệt, đảm bảo riêng tư tuyệt đối cho chủ nhân.

Dự án Orchard Collection thuộc Tổng dự án Sycamore ghi dấu với danh hiệu Dự án căn hộ cao cấp xuất sắc (TPHCM)

Để được tư vấn về dự án The Fullton Regal và Orchard Collection, vui lòng liên hệ 1800 400 088 (Văn phòng miền Bắc) hoặc 1800 599 986 (Văn phòng miền Nam), hoặc truy cập website https://thefullton.com.vn/ và https://sycamore.com.vn/.

VÂN NGUYỄN