Cầu nối bình yên ở cơ sở

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại TPHCM đang góp sức giải quyết nhiều công việc thiết thực tại địa bàn dân cư - từ tuần tra, phát hiện, xử lý vụ việc đến hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Phát hiện nhanh, xử lý linh hoạt

Nhận tin báo qua nhóm Zalo tự quản về một chiếc ô tô đậu chắn hẻm, ông Huỳnh Công Nghiệp, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở khu phố 8 (phường Gò Vấp), lập tức đến hiện trường. Thấy tài xế không có trên xe, ông cùng các thành viên trong tổ đi từng nhà tìm chủ phương tiện, khéo léo trao đổi, vận động di chuyển xe. Chỉ sau 10 phút, chủ xe vui vẻ hợp tác, trả lại lối đi thông thoáng cho hẻm.

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hỗ trợ người dân làm thủ tục trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Gò Vấp, TPHCM. Ảnh: LÊ THOA

Để kịp thời nắm bắt tình hình, ông Nghiệp tham gia hơn 10 nhóm Zalo của các tổ tự quản trong khu phố. Nhờ đó, phản ánh của người dân được tiếp nhận, xử lý nhanh chóng. Bên cạnh kênh thông tin này, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở còn tham gia giám sát địa bàn 24/24 giờ qua hệ thống 32 camera tại các điểm trọng yếu, kết hợp tuần tra khép kín. Sự phối hợp giữa tiếp nhận tin báo, giám sát qua camera và tuần tra giúp lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở nhanh chóng phát hiện, xử lý các vụ việc.

Sáng 13-10, qua camera, các thành viên trong tổ phát hiện nhiều xe máy đậu lấn chiếm lòng đường, vỉa hè trước một cơ sở dạy làm đẹp trong hẻm 50 đường Quang Trung. Lực lượng lập tức có mặt, nhắc nhở chủ cơ sở sắp xếp phương tiện gọn gàng.

Ở phường Đông Hưng Thuận, nhiệm vụ của lực lượng còn gắn với bảo đảm trật tự giao thông và hỗ trợ ứng phó sự cố. Vào giờ cao điểm, anh Võ Minh Thành và anh Phan Văn Sơn, thành viên Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở của phường, thường xuyên có mặt tại những điểm ùn ứ (như khu vực cổng Trường THCS Hà Huy Tập) để điều tiết giao thông. Trường hợp xảy ra tai nạn hoặc cháy nổ, các anh nhanh chóng báo Công an phường, phối hợp phân luồng và bảo vệ hiện trường.

Lực lượng tại địa phương còn tham gia hỗ trợ chữa cháy ban đầu, cung cấp thông tin về vị trí, quy mô vụ việc để lực lượng chuyên trách kịp thời triển khai phương án xử lý.

Hỗ trợ thực hiện thủ tục hành chính

Đầu tháng 10, bà Nguyễn Thị Ngọc (62 tuổi) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Trung Mỹ Tây nộp hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng. Vừa đến nơi, bà được lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở hướng dẫn lấy số thứ tự tại kiosk thông minh, đăng nhập Cổng dịch vụ công quốc gia để nộp hồ sơ trực tuyến. Do lâu ngày không sử dụng, bà Ngọc quên mật khẩu VNeID và được hướng dẫn đặt lại mật khẩu, tra cứu hồ sơ, tái sử dụng dữ liệu trên ứng dụng, tải tài liệu lên hệ thống. Sau khoảng 15 phút, bà hoàn tất việc nộp hồ sơ trực tuyến và nhận phiếu hẹn trả kết quả.

Còn tại trụ sở Công an xã Đông Thạnh, chị Đào Thị Mỹ Dung (thuộc lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở của xã) thường xuyên hướng dẫn công dân cài đặt và sử dụng ứng dụng SOS An ninh trật tự của Công an TPHCM.

Chị Dung còn cùng các thành viên giúp đỡ người yếu thế làm thủ tục hành chính, tham gia phối hợp kết nối việc làm cho người hoàn lương. Đồng thời, Tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở của xã nắm chắc địa bàn, tích cực vận động bà con chấp hành pháp luật về phòng, chống ma túy, phòng cháy, chữa cháy và an toàn giao thông.

Không riêng phường Trung Mỹ Tây và xã Đông Thạnh, tại nhiều Trung tâm Phục vụ hành chính công trên địa bàn TPHCM, mỗi ngày có 2-3 thành viên của tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở túc trực. Bên cạnh việc bảo đảm an ninh, trật tự, lực lượng này trực tiếp hướng dẫn người dân lấy số thứ tự, nộp hồ sơ trực tuyến và thực hiện thủ tục hành chính. Công việc đòi hỏi mọi người vừa nắm chắc địa bàn, vừa có kỹ năng giao tiếp và hướng dẫn người dân, nhất là những người chưa quen sử dụng các dịch vụ công trực tuyến.

Để đáp ứng yêu cầu thực tế, công an các địa phương chú trọng bồi dưỡng nghiệp vụ cho các thành viên trong tổ bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. Giữa tháng 8, Công an phường Bình Thạnh và phường Long Nguyên tổ chức tập huấn cho 100% thành viên về quản lý hành chính, tuần tra, võ thuật, sử dụng công cụ hỗ trợ và xử lý tình huống cứu nạn, cứu hộ.

Cuối tháng 9, Đội CSGT An Lạc phối hợp Công an xã Bình Lợi huấn luyện 50 thành viên về kỹ năng phân luồng giao thông, bảo vệ hiện trường và sơ cứu người bị nạn. Nội dung tập huấn sát với các tình huống thực tế, góp phần nâng cao khả năng phối hợp giữa lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với công an và các đơn vị chuyên trách khi có vụ việc phát sinh.

Tùy đặc thù địa bàn, số lượng thành viên lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tại các phường, xã ở TPHCM được bố trí khác nhau. Chẳng hạn, xã Đông Thạnh có 270 thành viên, phường Đông Hưng Thuận có 233 thành viên, xã Bình Chánh có 113 thành viên, phường Sài Gòn có 50 thành viên... Theo Nghị quyết 54/2025/NQ-HĐND của HĐND TPHCM, lực lượng này được hỗ trợ hàng tháng 6,5 triệu đồng đối với tổ trưởng, 6,3 triệu đồng đối với tổ phó, 6 triệu đồng đối với tổ viên. Ngoài ra, các thành viên được hỗ trợ 100% mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế.

NHÓM PV