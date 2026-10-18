Đa phương tiện

Video

Tin nóng trong ngày

CLB nữ TPHCM I giành chức vô địch quốc gia 2026 - Cúp Thái Sơn Bắc

SGGPO

Tối 18-10, ngay sau lượt trận thứ 13 Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia 2026 – Cúp Thái Sơn Bắc trên sân Ngãi Giao, Ban tổ chức đã trao Cúp vô địch cho CLB nữ TPHCM I. 

QUỐC CƯỜNG - HOÀNG TRIỀU - THỤY QUYÊN

Từ khóa

CLB nữ TPHCM Thái Nguyên T&T Nguyễn Nam Nhân Trần Anh Minh Sở VH-TT TPHCM Trần Anh Tú Liên đoàn Bóng đá TPHCM Tuyết Ngân Huỳnh Như

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn