CLB nữ TPHCM I giành chức vô địch quốc gia 2026 - Cúp Thái Sơn Bắc

Tối 18-10, ngay sau lượt trận thứ 13 Giải bóng đá nữ Vô địch quốc gia 2026 – Cúp Thái Sơn Bắc trên sân Ngãi Giao, Ban tổ chức đã trao Cúp vô địch cho CLB nữ TPHCM I.



