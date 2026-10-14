Cơ sở năng lượng quan trọng của Saudi Arabia bị tấn công

Hãng tin Reuters ngày 14-10 dẫn thông tin từ Bộ Năng lượng Saudi Arabia xác nhận, đêm 13-10, một tòa nhà hành chính của Saudi Aramco tại thành phố Dhahran, ở miền Đông Saudi Arabia, nơi tập trung nhiều cơ sở năng lượng quan trọng của nước này, đã bị tấn công.

Trước đó, một nguồn tin của Reuters cho biết tên lửa đạn đạo đã đánh trúng khu trụ sở Aramco, làm hư hại 3 tầng trên cùng của một tòa nhà. Tuy nhiên, chưa ghi nhận thương vong tại địa điểm này. Saudi Aramco là khu phức hợp có trung tâm điều hành giám sát mạng lưới giếng dầu, đường ống, nhà máy lọc dầu và cảng xuất khẩu.

Vụ tấn công nhằm vào cơ sở hành chính của tập đoàn dầu khí hàng đầu Saudi Arabia, diễn ra trong bối cảnh giao tranh giữa lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn ở Yemen và Saudi Arabia leo thang. Cơ quan Phòng vệ dân sự Saudi Arabia thông báo 4 người bị thương và 15 ngôi nhà bị hư hại nhẹ do mảnh vỡ tên lửa bị đánh chặn ngày 13-10 tại thủ đô Riyadh.

Các vụ tấn công liên tiếp đánh dấu nấc leo thang mới trong cuộc khủng hoảng Trung Đông khi mục tiêu nhắm đến là thủ đô Riyadh và khu vực sản xuất dầu mỏ quan trọng của Saudi Arabia.

Các vụ tấn công diễn ra cùng lúc với nhiều sự cố hàng hải gần eo biển Hormuz. Cơ quan hàng hải Anh UKMTO cho biết, 1 tàu chở dầu và 1 tàu container đã trúng vật thể lạ không rõ nguồn gốc ở eo biển Hormuz ngày 13-10.

Máy bay của các hãng hàng không Ấn Độ. Ảnh: aviationa2z.com

Theo NDTV, trước tình hình diễn biến phức tạp trong khu vực, các hãng hàng không IndiGo, Air India Express, Air India và Akasa Air của Ấn Độ thông báo hủy các chuyến bay đến và đi từ Riyadh, Dammam và Jeddah đến ngày 17-10 trong bối cảnh các cuộc tấn công của lực lượng Houthi gia tăng. Đây là dấu hiệu cho thấy căng thẳng khu vực đang ảnh hưởng trực tiếp đến vận tải dân sự.

KHÁNH HƯNG