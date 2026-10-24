Đã bắt được một phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2

Lực lượng công an đã bắt giữ một trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2 khi người này đang đi xe khách trên quốc lộ 27C, đoạn qua tỉnh Khánh Hòa.

Sáng 24-10, đại diện lãnh đạo Công an tỉnh Khánh Hòa xác nhận, lực lượng Công an tỉnh phối hợp với Bộ Công an đã bắt giữ Lê Văn Cường, một trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2.

Công an bắt giữ Lê Văn Cường, một trong 4 phạm nhân trốn khỏi Trại giam A2. Ảnh: Công an cung cấp

Khoảng 4 giờ 30 cùng ngày, trong quá trình kiểm tra xe khách lưu thông trên quốc lộ 27C, đoạn qua xã Nam Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa), Tổ Cảnh sát giao thông Diên Khánh – Khánh Vĩnh phát hiện Cường đang trên xe nên phối hợp các lực lượng liên quan bắt giữ.

Theo thông tin ban đầu, Lê Văn Cường (sinh năm 1994, quê tỉnh Phú Thọ) lên xe khách từ đầu tuyến quốc lộ 27C. Khi xe đến khu vực trước trụ sở Công an xã Nam Khánh Vĩnh, lực lượng cảnh sát giao thông ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra và phát hiện đối tượng.

Sau khi bắt giữ Lê Văn Cường, lực lượng chức năng tiếp tục truy bắt 3 phạm nhân còn lại.

Một trong 4 phạm nhân trốn trại bị bắt giữ sau nhiều ngày truy xét. Ảnh: Công an cung cấp

Như Báo SGGP đã thông tin, chiều 21-10, trong lúc lao động cải tạo tại Phân trại số 1, Trại giam A2 (Bộ Công an, đóng tại xã Diên Lâm, tỉnh Khánh Hòa), 4 phạm nhân gồm Hồ Văn Tình (sinh năm 2002), Lữ Văn Toàn (sinh năm 1995), Võ Hoàng Duy (sinh năm 1999) và Lê Văn Cường đã bỏ trốn. Chiều 22-10, Giám thị Trại giam A2 đã khởi tố vụ án hình sự “Trốn khỏi nơi giam” theo khoản 1, Điều 386 Bộ luật Hình sự, đồng thời phát lệnh truy nã đặc biệt trên toàn quốc đối với 4 phạm nhân.

TIẾN THẮNG