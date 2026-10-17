Đà Nẵng: Kêu gọi cung cấp thông tin về 360 liệt sĩ hy sinh năm 1968

Ban Chỉ huy Quân sự phường Tam Kỳ (TP Đà Nẵng) vừa phát thư kêu gọi cung cấp thông tin về 360 cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968 tại thị xã Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam trước đây.

Trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, 3 tiểu đoàn bộ binh gồm Tiểu đoàn 70, Tiểu đoàn 72, Tiểu đoàn 74, Liên đội Đặc công (V16, V18), 2 đội đánh tăng và cụm pháo binh tỉnh Quảng Nam tiến công các vị trí của địch tại Tam Kỳ.

Địa điểm nơi 360 cán bộ, chiến sĩ hy sinh năm 1968. Ảnh: NGUYỄN CƯỜNG

Sau đó, địch tổ chức phản kích. Bộ đội ta chiến đấu quyết liệt rồi rút ra vùng ven. Theo Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) phường Tam Kỳ, 360 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh. Trong đó, cán bộ, chiến sĩ Đại đội 2 thuộc Tiểu đoàn 70 chiến đấu và hy sinh tại vị trí nay thuộc số 62 đường Hùng Vương, phường Bàn Thạch, TP Đà Nẵng.

Ban CHQS phường Tam Kỳ nhận định, bộ đội hy sinh nhiều ở vùng nội thị, cơ sở cách mạng ít có khả năng thu nhận an táng, địch sẽ đưa đi mai táng tập thể ở khu vực khác, thường là vùng ven.

Để có thông tin phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Ban CHQS phường Tam Kỳ kêu gọi các cơ quan, đơn vị và toàn thể nhân dân chung tay cung cấp thông tin về 360 cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh trong Tết Mậu Thân 1968.

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: Trung tá Trương Quang Chinh - Chính trị viên Ban CHQS phường Tam Kỳ, số điện thoại: 0979533270. Thiếu tá Nguyễn Ngọc Dũng - Trợ lý Chính trị Ban CHQS phường Tam Kỳ, số điện thoại: 0962266299.

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NGUYỄN CƯỜNG