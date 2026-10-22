Đại học Đà Nẵng vinh danh thủ khoa và nâng bước sinh viên

Đại học Đà Nẵng vinh danh thủ khoa. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tại chương trình, Đại học Đà Nẵng khen thưởng 9 sinh viên thủ khoa các cơ sở đào tạo thành viên (10 triệu đồng/suất); tuyên dương, khen thưởng 9 sinh viên tuyển thẳng (6 triệu đồng/suất) trong kỳ tuyển sinh năm 2026 và 32 sinh viên có thành tích xuất sắc tiêu biểu trong học tập và rèn luyện trong năm học 2025-2026 (3 triệu đồng/suất).

Ngoài ra, Đại học Đà Nẵng trao 60 suất học bổng Nâng bước sinh viên (5 triệu đồng/suất) cho các sinh viên, tân sinh viên vượt khó, học giỏi.

Trao học bổng "Nâng bước sinh viên". Ảnh: XUÂN QUỲNH

Tổng số tiền khen thưởng, trao học bổng khoảng 670 triệu đồng.

Đại học Đà Nẵng là 1 trong 4 đại học được Trung ương lựa chọn đầu tư trọng điểm, hướng đến xây dựng mô hình tiêu biểu cho hệ thống giáo dục đại học Việt Nam. Đơn vị đặt mục tiêu đến năm 2030 vào Top 150 đại học châu Á, từng bước hiện thực hóa khát vọng trở thành Đại học Quốc gia Đà Nẵng.

PGS.TS Nguyễn Mạnh Toàn, Phó Giám đốc Đại học Đà Nẵng, phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: XUÂN QUỲNH

Năm 2026, Đại học Đà Nẵng có gần 18.000 tân sinh viên nhập học, nhiều ngành có điểm chuẩn thuộc nhóm dẫn đầu cả nước.

XUÂN QUỲNH