Đề xuất mở rộng chính sách ăn trưa cho học sinh vùng khó khăn

Chính phủ sẽ bổ sung chính sách ăn trưa đối với học sinh tiểu học và THCS ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Mức hỗ trợ tiền ăn cho mỗi học sinh, học viên bán trú là 1.170.000 đồng/tháng.

Bữa ăn của các em học sinh trong nhà ăn bán trú Trường Phổ thông Dân tộc bán trú THCS Sủng Máng (phân hiệu 2), xã Sủng Máng, tỉnh Tuyên Quang.

Theo dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 66/2025/NĐ-CP (quy định chính sách cho trẻ em nhà trẻ, học sinh, học viên ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng bãi ngang, ven biển và hải đảo và cơ sở giáo dục có trẻ em nhà trẻ, học sinh hưởng chính sách) mà Bộ GD-ĐT công bố lấy ý kiến sáng 23-10, Chính phủ sẽ hoàn thiện chính sách, hỗ trợ tốt hơn việc học tập, ăn uống và sinh hoạt của trẻ em, học sinh, học viên ở địa bàn còn nhiều khó khăn.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo là đề xuất bổ sung chính sách ăn trưa đối với học sinh tiểu học và THCS ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

So với phạm vi chính sách hỗ trợ cho học sinh ăn, ở tại trường trong tuần quy định tại Nghị định số 66/2026/NĐ-CP, dự thảo đề xuất bổ sung thêm chính sách ăn trưa cho những học sinh chỉ ăn trưa nhưng không ở tại trường, để thuận tiện việc dạy, học 2 buổi/ngày. Quy định này nhằm mở rộng sự hỗ trợ theo nhu cầu thực tế, thay vì chỉ tập trung vào học sinh ăn, ở tại trường.

Dự thảo nghị định cũng bổ sung đối tượng học sinh thuộc hộ cận nghèo hưởng chính sách, thay vì trước đây chỉ áp dụng cho con hộ nghèo. Theo dự thảo, mức hỗ trợ tiền ăn cho mỗi học sinh, học viên bán trú là 1.170.000 đồng/tháng, tối đa 9 tháng/năm học.

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LÂM NGUYÊN