Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu 2026: Khẳng định vị thế bằng đổi mới sáng tạo

Ngày 13-10, tại TPHCM, Liên đoàn Doanh nghiệp TPHCM (HUBA) tổ chức lễ kỷ niệm 22 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam và tôn vinh Doanh nghiệp, Doanh nhân TPHCM tiêu biểu năm 2026. Theo quyết định của UBND TPHCM, có 100 doanh nghiệp và 96 doanh nhân được công nhận danh hiệu, dựa trên kết quả kinh doanh, năng lực quản trị, đổi mới sáng tạo, trách nhiệm xã hội và đóng góp cho sự phát triển thành phố.

Lãnh đạo Công ty CP SPHACY nhận danh hiệu “Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu năm 2026” tại lễ tôn vinh nhân Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10. Ảnh HOÀNG TRIỀU

Đổi mới sáng tạo trở thành động lực cạnh tranh

Theo ông Mai Hữu Tín, Chủ tịch HUBA, điểm mới của kỳ xét chọn Doanh nghiệp TPHCM tiêu biểu 2026 là chú trọng hơn đến chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, thực hành ESG và chất lượng tăng trưởng. Điều này phản ánh yêu cầu nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, không chỉ bằng quy mô vốn, thị trường mà còn ở trình độ công nghệ, hiệu quả sử dụng nguồn lực và khả năng thích ứng.

Thực tế, các doanh nghiệp công nghiệp đang đẩy mạnh tự động hóa, nâng năng suất và kiểm soát chất lượng; doanh nghiệp thương mại, dịch vụ mở rộng kênh phân phối, cải thiện quản lý hàng hóa và trải nghiệm khách hàng. Trong lĩnh vực khoa học - công nghệ, nhiều doanh nghiệp tập trung phát triển giải pháp chuyên ngành, giải quyết những nhu cầu cụ thể của thị trường.

Đổi mới sáng tạo cũng mở ra cơ hội cho doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bằng sản phẩm chuyên biệt, chất lượng dịch vụ và khả năng khai thác dữ liệu. Trong số các doanh nghiệp được vinh danh năm nay, Công ty cổ phần SPHACY là một trường hợp phát triển công nghệ từ nhu cầu thực tiễn của ngành dược.

Thành lập tháng 4-2017, SPHACY tập trung nghiên cứu phần mềm quản lý nhà thuốc và doanh nghiệp phân phối dược phẩm. Hiện sản phẩm công nghệ của SPHACY đã được triển khai tại hơn 30.000 nhà thuốc và hơn 1.200 đối tác phân phối dược phẩm. Doanh nghiệp cũng thuộc nhóm đơn vị đầu tiên được Cục Quản lý Dược công bố kết nối, chuyển dữ liệu thành công vào Cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia, góp phần chuẩn hóa thông tin, tăng tính minh bạch và hỗ trợ quản lý ngành dược.

Ông Vũ Văn Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP SPHACY, nhận danh hiệu “Doanh nhân TPHCM tiêu biểu năm 2026”. Ảnh HOÀNG TRIỀU

Ông Vũ Văn Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc SPHACY, cho biết doanh nghiệp lựa chọn phát triển công nghệ từ những vấn đề thực tế của khách hàng. Từ nhu cầu quản lý tại từng nhà thuốc, SPHACY mở rộng giải pháp sang lĩnh vực phân phối, hướng đến kết nối các chủ thể trong chuỗi cung ứng dược phẩm. Theo ông, thành quả gần một thập niên không chỉ nằm ở quy mô triển khai mà còn ở năng lực nghiên cứu, phát triển sản phẩm chuyên ngành và khả năng đáp ứng yêu cầu quản lý ngày càng cao.

Cùng với mở rộng thị trường, SPHACY được cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học và công nghệ năm 2022; đạt chứng nhận Doanh nghiệp đạt chuẩn Văn hóa kinh doanh Việt Nam năm 2024 và danh hiệu “Dịch vụ số xuất sắc” tại Vietnam I4 Impact Awards 2026. Doanh nghiệp tiếp tục nghiên cứu ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tự động hóa và phân tích dữ liệu phục vụ quản trị, đồng thời tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường Đông Nam Á. “Việc được UBND TPHCM công nhận danh hiệu Doanh nghiệp, Doanh nhân TPHCM tiêu biểu năm 2026 là sự ghi nhận quá trình phát triển công nghệ, nâng cao năng lực quản trị và đóng góp cộng đồng. Đồng thời tạo động lực tiếp tục đầu tư nghiên cứu, hoàn thiện sản phẩm và mở rộng thị trường.” Ông Thành nhấn mạnh.

Nâng chất lượng tăng trưởng, gắn với trách nhiệm xã hội

Theo HUBA, việc tôn vinh doanh nghiệp, doanh nhân TPHCM tiêu biểu 2026 không chỉ ghi nhận kết quả kinh doanh mà còn khuyến khích những mô hình quản trị hiệu quả, đổi mới sáng tạo và phát triển có trách nhiệm. Nhiều doanh nghiệp đang kết hợp mục tiêu tăng trưởng với đầu tư nhân lực, cải thiện điều kiện làm việc, tiết kiệm tài nguyên và tham gia an sinh xã hội. Trách nhiệm cộng đồng vì vậy không chỉ thể hiện qua hoạt động tài trợ mà còn ở cách doanh nghiệp tạo ra giá trị lâu dài. Ông Thành cho biết thêm, bên cạnh nghiên cứu công nghệ, doanh nghiệp tham gia các chương trình hỗ trợ giáo dục, chăm lo cộng đồng. Doanh nghiệp cũng chú trọng đào tạo nhân sự, chuẩn hóa quy trình vận hành và phát triển đội ngũ nghiên cứu công nghệ.

Ông Mai Hữu Tín nhấn mạnh, đầu tư vào con người, nâng cao năng suất và quản trị minh bạch phải trở thành nhiệm vụ thường xuyên của doanh nghiệp. HUBA sẽ tiếp tục hỗ trợ đổi mới quản trị, kết nối chuyên gia, phát triển nhân lực và mở rộng hợp tác, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh.

Từ sản xuất, thương mại, dịch vụ đến khoa học - công nghệ, các doanh nghiệp được vinh danh đang cho thấy yêu cầu chung: tăng trưởng phải gắn với năng suất, đổi mới sáng tạo và sử dụng hiệu quả nguồn lực. Trong bối cảnh TPHCM hướng đến tăng trưởng nhanh, bền vững, cộng đồng doanh nghiệp không chỉ tạo ra sản phẩm, việc làm và nguồn thu ngân sách mà còn trực tiếp đưa công nghệ, phương thức quản trị mới vào thực tiễn. Danh hiệu Doanh nghiệp, Doanh nhân TPHCM tiêu biểu năm 2026 vì vậy không chỉ ghi nhận thành quả đã đạt được mà còn đặt ra kỳ vọng về một cộng đồng doanh nghiệp chủ động đổi mới, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển có trách nhiệm.

ÁI VÂN