Đổi mới tư duy, trải thảm đỏ thu hút 1.000 nhân tài quốc gia

Kết luận số 105-KL/TW đặt mục tiêu đến năm 2030 thu hút, trọng dụng khoảng 1.000 nhân tài quốc gia; hoàn thiện chính sách đãi ngộ, bảo đảm điều kiện để người tài tập trung cống hiến.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà truyền đạt chuyên đề về thu hút, trọng dụng nhân tài. Ảnh: QUANG PHÚC

Sáng 16-10, tại hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng, truyền đạt chuyên đề về Kết luận số 105-KL/TW ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Khắc phục điểm nghẽn trong thu hút, trọng dụng nhân tài

Khái quát công tác nhân tài thời gian qua, Phó Thủ tướng cho biết thể chế, cơ chế, chính sách từng bước được hoàn thiện. TPHCM, Đà Nẵng, Hà Nội đã áp dụng cơ chế linh hoạt, đãi ngộ theo hướng thị trường.

Chính sách thu hút bước đầu bổ sung nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong khu vực công, từ năm 2018 đến nay, cả nước đã thu hút, tuyển dụng hơn 1.500 sinh viên xuất sắc, nhà khoa học trẻ. Trong khu vực tư, một số doanh nghiệp thu hút người giỏi thông qua các nhiệm vụ công nghệ lớn.

Đồng chí Phạm Thị Thanh Trà truyền đạt chuyên đề về thu hút, trọng dụng nhân tài. Ảnh: QUANG PHÚC

Tuy nhiên, kết quả vẫn còn những điểm nghẽn cần khắc phục. Đó là nhận thức về nhân tài chưa đầy đủ, thống nhất, phương thức quản lý còn nặng thủ tục; cơ chế, chính sách phân tán, thiếu đồng bộ. Cùng với đó là thiếu sự liên thông nhân tài giữa khu vực công và khu vực tư, giữa trong nước và ngoài nước; công tác phát hiện, bồi dưỡng chưa được quan tâm đúng mức và việc bố trí, sử dụng, trọng dụng chưa tương xứng.

Dẫn Chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu năm 2025, Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam xếp thứ 76 trong 135 nền kinh tế, đứng thứ 5 trong số các nước ASEAN. Kết quả này cho thấy Việt Nam còn khoảng cách khá xa so với các nước phát triển, đòi hỏi nỗ lực lớn để cải thiện môi trường thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài.

Trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược ngày càng gay gắt, nhiều quốc gia coi thu hút, trọng dụng nhân tài là động lực phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo, triển khai các chính sách ưu đãi vượt trội.

Theo Phó Thủ tướng, việc Trung ương ban hành Kết luận số 105-KL/TW khẳng định chủ trương, đường lối thống nhất của Đảng đối với công tác nhân tài; gắn phát hiện, thu hút, trọng dụng và phát triển nhân tài với nhiệm vụ chiến lược, các ngành, lĩnh vực mũi nhọn. Qua đó, phát huy trí tuệ, năng lực sáng tạo và khát vọng cống hiến thành nguồn lực quan trọng thúc đẩy đất nước phát triển nhanh, bền vững.

Giao việc xứng tầm, trao thẩm quyền thực chất

Phó Thủ tướng cho biết, mục tiêu đến năm 2030 là hoàn thiện đồng bộ thể chế, cơ chế, chính sách về nhân tài; phấn đấu thu hút, trọng dụng khoảng 1.000 nhân tài quốc gia trong cả khu vực công và khu vực tư, gắn với nhiệm vụ được giao, sản phẩm, kết quả và đóng góp cụ thể.

Cùng với đó, vận hành đồng bộ hạ tầng số quốc gia về nhân tài; hình thành hệ sinh thái nhân tài quốc gia mở, liên thông và hội nhập; phấn đấu đưa Việt Nam vào nhóm 3 nước đứng đầu ASEAN về Chỉ số năng lực cạnh tranh nhân tài toàn cầu.

Đến năm 2045, Việt Nam chủ động bảo đảm nguồn lực nhân tài, phấn đấu thuộc nhóm 20 quốc gia dẫn đầu về chỉ số này.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: QUANG PHÚC

Phó Thủ tướng nêu rõ nhiệm vụ bố trí ngân sách nhà nước cho công tác nhân tài khoảng 0,1% GDP hằng năm trong tổng nguồn lực dành cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số. Song song đó là việc hoàn thiện chính sách tiền lương, thuế, nhà ở, xuất nhập cảnh, an sinh xã hội đối với nhân tài và thân nhân, bảo đảm đủ mạnh để người tài yên tâm cống hiến.

Kết luận cũng yêu cầu đổi mới phương thức phát hiện, lựa chọn, trọng dụng và đánh giá nhân tài theo nhiệm vụ và kết quả; phát hiện, tiến cử nhân tài từ nhiều nguồn trong và ngoài nước, không phân biệt khu vực công và khu vực tư, không tính vào chỉ tiêu biên chế đối với khu vực công.

Việc lựa chọn, trọng dụng phải đúng người, đúng việc, đúng sở trường; giao việc xứng tầm, trọng trách lớn, trao thẩm quyền thực chất và bảo đảm nguồn lực tương xứng, gắn với đạo đức liêm chính, trách nhiệm giải trình và tinh thần cống hiến.

Theo Phó Thủ tướng, xuyên suốt 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp là đổi mới căn bản tư duy và phương thức quản trị nhân tài: lấy nhiệm vụ chiến lược làm định hướng; phẩm chất, năng lực, sản phẩm, kết quả và giá trị cống hiến làm thước đo; xác định trọng dụng là khâu then chốt, tạo nguồn là căn bản, lâu dài.

LÂM NGUYÊN