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Đồng Nai khẩn trương xử lý ổ dịch dại sau khi phát hiện 1 trường hợp tử vong

SGGPO

Ngày 25-10, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Đồng Nai cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận thêm một trường hợp tử vong do bệnh dại, nâng tổng số ca tử vong lên 4 trường hợp, tính từ đầu năm 2026.

Theo báo cáo của CDC Đồng Nai, bệnh nhân tử vong là anh Đ.G. (27 tuổi, dân tộc Stiêng), ngụ thôn Bình Hà, xã Đa Kia.

Khoảng 2 tháng trước, trong lúc làm rẫy tại thôn Bình Giai, anh G. phát hiện một con chó hoang cắn chết 4 con chó nuôi của gia đình. Quá trình bẫy con chó này, anh bị cắn vào ngón tay gây vết thương độ III nhưng không xử lý y tế và không tiêm vaccine phòng dại.

Sau khi đập chết con chó hoang, anh G. bán lại cho người dân địa phương mang về khu vực rẫy thuộc thôn Bình Hà để làm thịt.

Đến giữa tháng 10, anh G. xuất hiện các triệu chứng sốt, ớn lạnh, mệt mỏi, chán ăn và khó nuốt. Bệnh diễn tiến nặng với biểu hiện sợ nước, sợ gió, khó thở; anh được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TPHCM và được chẩn đoán mắc bệnh dại thể hung dữ.

Do tiên lượng xấu, gia đình xin đưa anh G. về nhà và bệnh nhân tử vong vào ngày 19-10.

Qua truy vết, cơ quan y tế ghi nhận bé Đ.Y. (6 tuổi, thôn Bù Cà Mau, xã Phú Nghĩa) cũng bị con chó hoang này cắn vào vùng ngực cùng ngày với anh G., nhưng chưa được tiêm vaccine hoặc huyết thanh kháng dại.

CDC Đồng Nai đã phối hợp Trung tâm Y tế khu vực Bù Gia Mập, chính quyền xã Đa Kia và cơ quan chăn nuôi thú y triển khai khoanh vùng, xử lý ổ dịch; đồng thời hướng dẫn vệ sinh, phun hóa chất khử trùng tại khu vực rẫy, nhà ở của nạn nhân và địa điểm giết mổ chó.

Đáng chú ý, qua truy vết, cơ quan y tế ghi nhận thêm bé Đ.Y. (6 tuổi, ở thôn Bù Cà Mau, xã Phú Nghĩa) bị chính con chó hoang này cắn vào vùng ngực cùng ngày với anh G. nhưng chưa được tiêm vaccine hoặc huyết thanh kháng dại.

CDC Đồng Nai phối hợp Trung tâm Y tế khu vực Bù Gia Mập, chính quyền xã Đa Kia và cơ quan chăn nuôi thú y khoanh vùng, xử lý ổ dịch; hướng dẫn vệ sinh, phun hóa chất khử trùng khu vực rẫy, nhà của nạn nhân và địa điểm giết mổ chó.

PHÚ NGÂN

Từ khóa

Đồng Nai bệnh dại ổ dịch

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