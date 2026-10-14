Trong khuôn khổ Thượng đỉnh Đổi mới sáng tạo khí hậu (Climate Innovation Summit) diễn ra tại Singapore từ ngày 13 đến 14-10, dự án SATY của Việt Nam giành giải ba chung kết toàn cầu cuộc thi ClimateLaunchpad 2026.

Dự án SATY của Việt Nam giành giải ba toàn cầu cuộc thi ClimateLaunchpad 2026. Ảnh: Climate-KIC

Vượt qua hơn 4.150 hồ sơ đăng ký trên toàn cầu và 8 đại diện xuất sắc nhất đến từ các khu vực châu Á - Thái Bình Dương, châu Âu, châu Mỹ và châu Phi, SATY ghi dấu ấn với mô hình lúa chất lượng cao giảm phát thải.

Theo ClimateLaunchpad Vietnam, dự án tích hợp các công nghệ tiên tiến như IoT, kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ (AWD), drone nông nghiệp, nền tảng "Trúng Mùa" và giải pháp đo đạc, báo cáo, thẩm định (MRV).

Thành tích này khẳng định tính khả thi của giải pháp nông nghiệp xanh Việt Nam và nâng cao vị thế trí tuệ Việt trên bản đồ công nghệ xanh toàn cầu.

Trọng tâm của Thượng đỉnh Đổi mới sáng tạo khí hậu tại Singapore là sự tham dự hơn 50 nhà sáng lập công nghệ xanh hàng đầu thế giới, bao gồm các đội tuyển xuất sắc giành chiến thắng tại ClimateLaunchpad.

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2014, vòng chung kết toàn cầu của cuộc thi ClimateLaunchpad - sáng kiến kinh doanh xanh lớn nhất thế giới, chọn châu Á làm điểm đến đăng cai. ClimateLaunchpad thuộc chuỗi sáng kiến của Climate-KIC, tổ chức đổi mới sáng tạo về khí hậu hàng đầu thế giới, được thành lập từ năm 2010 bởi Viện Sáng tạo và Công nghệ châu Âu (EIT) - một cơ quan trực thuộc Liên minh châu Âu (EU).

PHƯƠNG NAM