EVN ký hợp đồng với liên danh nhà thầu cung cấp thiết bị cho Thủy điện tích năng Bác Ái

Chiều 26-10, tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và liên danh nhà thầu ký kết hợp đồng gói thầu số 01TB-BA, cung cấp thiết bị cơ điện cho dự án Thủy điện tích năng Bác Ái (tỉnh Khánh Hòa).

Lễ ký kết giữa EVN và liên danh nhà thầu, chiều 26-10 tại Hà Nội. Ảnh: PHÚC HẬU

Liên danh Voith Hydro Shanghai Ltd. và Powerchina Zhongnan Engineering Corporation Limited trúng thầu với giá trị hợp đồng hơn 4.462 tỷ đồng, thời gian thực hiện 51 tháng.

EVN đã tổ chức lựa chọn nhà thầu theo hình thức đấu thầu quốc tế rộng rãi. Theo thông tin từ EVN, quá trình lựa chọn nhà thầu tuân thủ quy định pháp luật về đấu thầu và phù hợp với quy định của các đơn vị cho vay.

Phát biểu tại lễ ký, Phó Tổng Giám đốc EVN Phạm Hồng Phương cho biết, Thủy điện tích năng Bác Ái là một trong những dự án trọng điểm ngành năng lượng do EVN triển khai thi công từ năm 2025. Trong quá trình chuẩn bị đầu tư và thực hiện dự án, EVN nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công thương, cùng sự hỗ trợ, phối hợp của UBND tỉnh Khánh Hòa. Theo ông Phạm Hồng Phương, hoàn thành dự án đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và đưa các tổ máy vào vận hành theo kế hoạch có ý nghĩa quan trọng.

Phó Tổng Giám đốc EVN Phạm Hồng Phương phát biểu. Ảnh: EVN

EVN đặt mục tiêu phát điện tổ máy số 1 vào tháng 12-2029, tổ máy số 2 vào tháng 4-2030, tổ máy số 3 vào tháng 8-2030 và tổ máy số 4 vào tháng 12-2030. Toàn bộ dự án dự kiến hoàn thành vào tháng 5-2031.

Các đại biểu dự lễ ký kết tại Hà Nội,chiều 26-10. Ảnh: PHÚC HẬU

Trước đó, sáng 26-10, tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An tiếp và làm việc với đại diện liên danh nhà thầu về việc triển khai gói thầu cung cấp thiết bị cơ điện của dự án này.

Tại buổi làm việc, các bên trao đổi về tình hình triển khai gói thầu và khả năng hợp tác trong thời gian tới.

Chủ tịch Hội đồng thành viên EVN Đặng Hoàng An đề nghị liên danh bảo đảm chất lượng, tiến độ cung cấp thiết bị, chủ động phối hợp với các đơn vị trên công trường để triển khai đồng bộ các hạng mục. Lãnh đạo EVN cũng đề nghị các đối tác tiếp tục tìm hiểu cơ hội tham gia những dự án điện phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Dự án Thủy điện tích năng Bác Ái là dự án thủy điện tích năng đầu tiên của Việt Nam, nằm trong Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Dự án có quy mô 4 tổ máy, tổng công suất 1.200MW, do EVN làm chủ đầu tư. Ban Quản lý dự án Điện 3 đại diện chủ đầu tư quản lý, điều hành dự án. Công trình được xây dựng tại xã Bác Ái Tây, tỉnh Khánh Hòa, khởi công ngày 22-2-2025. Tổng mức đầu tư dự án là hơn 21.101 tỷ đồng. Nguồn vốn gồm vốn tự có của EVN và vốn vay do EVN thu xếp từ Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB). Khi đi vào vận hành, công trình sẽ góp phần điều tiết phụ tải hệ thống điện thông qua việc bơm nước tích năng vào giờ thấp điểm và phát điện vào giờ cao điểm. Dự án cũng có chức năng điều tần, bù công suất phản kháng, hỗ trợ vận hành hệ thống điện.

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PHÚC HẬU