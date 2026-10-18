Gần 50.000 khán giả "bùng nổ" cùng Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 Day 1

Đêm diễn đầu tiên của Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 diễn ra tối 17-10, với sự tham gia của 33 anh tài, thu hút gần 50.000 khán giả.

Gần 50.000 khán giả tham dự Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 Day 1

Chuỗi Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 diễn ra trong hai ngày 17 và 18-10 với quy mô gần 50.000 khán giả mỗi đêm diễn.

Đêm diễn dẫn dắt người hâm mộ đi qua nhiều cung bậc cảm xúc: từ nguồn năng lượng mạnh mẽ của các đại cảnh tập thể, sự thăng hoa trong nghệ thuật cho đến những khoảnh khắc lắng đọng về tình yêu, gia đình và nguồn cội.

Không chỉ là cuộc hội ngộ của dàn nghệ sĩ, đêm nhạc còn mở ra không gian gắn kết sâu sắc qua những giai điệu quen thuộc được làm mới cùng kịch bản dàn dựng giàu giá trị nhân văn.

33 anh tài mang đến những cá tính riêng, cùng tạo nên không gian trình diễn giàu sức sống

Chương trình được chia thành 9 chương mang concept độc đáo. Chặng đường âm nhạc mở màn bằng nguồn năng lượng bùng nổ qua các tiết mục Hỏa tâm, Ngầu đét và Thăng hoa.

Giá trị cốt lõi của đêm nhạc không chỉ dừng lại ở các tiết mục giải trí, mà còn nằm ở việc tạo điều kiện cho nghệ sĩ bước ra khỏi vùng an toàn.

Bên cạnh các màn trình diễn sôi động, concert dành riêng một chương hoài niệm cho những ký ức tuổi thơ.

Tiết mục "Em tôi"

Nối tiếp mạch cảm xúc, tiết mục Cơm nhà đưa không gian âm nhạc trở về với hơi ấm gia đình. Đại diện nhóm Da LAB, Thơm gửi lời tri ân sâu sắc đến các người mẹ đã có mặt tại khán đài, khẳng định đây chính là điểm tựa vững chắc nhất để nghệ sĩ tự tin cống hiến.

Tiết mục "Cơm nhà"

Hành trình âm nhạc của Day 1 tiếp tục mở rộng sang các tiết mục tôn vinh văn hóa cội nguồn như Trên đất mình, Đại khải hoàn, Chim sáo ngày xưa, Lý ngựa ô, Tích tịch tình tang và Tiếng ru cội nguồn... Việc lồng ghép chất liệu dân gian vào âm nhạc đương đại tạo nên sợi dây kết nối mạnh mẽ giữa bản sắc dân tộc và thế hệ trẻ.

Tiết mục "Trên đất mình"

Tiết mục "Tích tịch tình tang"

Tiết mục "Tiếng ru cội nguồn"

TIỂU TÂN