Giải Golf Thiện nguyện Long Sơn 2026 dự kiến quy tụ 168 golfer

Giải Golf Thiện nguyện Long Sơn lần thứ hai sẽ diễn ra ngày 24-10 tại sân golf Long Thành (TP Đồng Nai), tiếp tục vận động nguồn lực chăm lo người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Long Sơn (TPHCM).

Giải đấu dự kiến quy tụ 168 golfer, với sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền xã Long Sơn, Công ty TNHH Hóa dầu Long Sơn (LSP), Câu lạc bộ Golf Bà Rịa - Vũng Tàu cùng các doanh nghiệp, nhà tài trợ.

Giải đấu có sự đồng hành của cấp ủy, chính quyền xã Long Sơn, LSP, các doanh nghiệp, nhà tài trợ và Câu lạc bộ Golf Bà Rịa - Vũng Tàu

Bên cạnh thi đấu, giải tạo cơ hội giao lưu giữa các golfer, doanh nghiệp và đối tác, mở rộng hợp tác, huy động thêm nguồn lực cho các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương.

Năm 2026, kinh phí vận động từ giải sẽ do Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Long Sơn tiếp nhận, quản lý và phân bổ vào các quỹ an sinh xã hội để triển khai chương trình chăm lo người dân, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng mục đích.

Kinh phí vận động từ giải được sử dụng để triển khai các chương trình chăm lo người dân xã Long Sơn

Ông Nguyễn Trọng Thụy, Chủ tịch UBND xã Long Sơn, ghi nhận sự đồng hành của LSP, Câu lạc bộ Golf Bà Rịa - Vũng Tàu, các doanh nghiệp, nhà tài trợ, tổ chức, cá nhân và cộng đồng golfer trong hỗ trợ địa phương.

Ban tổ chức kỳ vọng giải trở thành hoạt động thường niên, gắn thể thao với trách nhiệm cộng đồng, huy động thêm nguồn lực thực hiện các chương trình an sinh, góp phần cải thiện đời sống người dân xã Long Sơn.

Được tổ chức lần đầu ngày 26-10-2025 tại sân golf Sonadezi Châu Đức, giải thu hút 132 golfer cùng 36 tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đồng hành. Hơn 1,2 tỷ đồng vận động được đã được chuyển vào các quỹ của xã Long Sơn, gồm: Quỹ Đền ơn đáp nghĩa, Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Bảo trợ trẻ em và Chăm sóc người cao tuổi. Giải Golf Thiện nguyện Long Sơn năm 2025 thu hút 132 golfer cùng 36 tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân đồng hành Nguồn đóng góp được sử dụng để trao thẻ bảo hiểm y tế; hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho hộ khó khăn, người có công và gia đình chính sách; chăm lo các Mẹ Việt Nam Anh hùng; tặng quà người cao tuổi, tổ chức hoạt động cho trẻ em nhân Ngày Quốc tế Thiếu nhi và Tết Trung thu. Các chương trình hỗ trợ vẫn đang tiếp tục được triển khai. Tại mùa giải năm 2025, UBND xã Long Sơn và LSP cũng ký biên bản ghi nhớ phối hợp hoạt động trong các lĩnh vực an sinh xã hội, giáo dục và phát triển kinh tế - xã hội.

KHÁNH CHI