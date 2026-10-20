Văn hóa

Giới thiệu phim tài liệu và tái bản sách “Nữ du kích Củ Chi - những bông hoa đất thép”

SGGPO

Sáng 20-10, Hội Cựu chiến binh và Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TPHCM tổ chức chương trình giới thiệu phim tài liệu, sách tái bản “Nữ du kích Củ Chi - những bông hoa đất thép”, nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam.

Các thành viên Đội Nữ du kích Củ Chi tham dự chương trình. Ảnh: VĂN TUẤN
Các thành viên Đội Nữ du kích Củ Chi tham dự chương trình. Ảnh: VĂN TUẤN

Tham dự có các đồng chí: Phạm Minh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM; Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TPHCM, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh TPHCM; Anh hùng Lao động Nguyễn Đình Trường, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp, Doanh nhân Cựu chiến binh Việt Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TPHCM. Chương trình còn có sự tham dự của các thành viên Đội Nữ du kích Củ Chi.

Nu du kich cu chi (2).jpg
Nhà văn Nguyễn Minh Ngọc tặng sách cho đại diện Hội Cựu chiến binh và Hội Doanh nhân Cựu chiến binh TPHCM. Ảnh: VĂN TUẤN

Phát biểu tại chương trình, Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng nhấn mạnh, bộ phim và cuốn sách tái hiện một thời kỳ chiến đấu khốc liệt nhưng hào hùng, với những hy sinh, đóng góp của lực lượng nữ du kích trong bảo vệ quê hương. Đây là những tư liệu quý phục vụ giáo dục truyền thống.

Cuốn ký sự Nữ du kích Củ Chi - những bông hoa đất thép của nhà văn Nguyễn Minh Ngọc được NXB Chính trị quốc gia Sự thật xuất bản lần đầu năm 2016. Trong lần tái bản thứ nhất, sách được chỉnh lý, bổ sung và do NXB Công an nhân dân xuất bản.

Sách dày 338 trang, gồm 5 chương: Cuộc chiến sinh tử; Đội du kích tóc dài; Một tấc không đi một ly không rời; Giải phóng quê hương; Hoa đất thép, cùng các thông tin về đất và người Củ Chi.

Nu du kich cu chi (6).jpg
Bìa sách “Nữ du kích Củ Chi - những bông hoa đất thép”. Ảnh: VĂN TUẤN

Phim tài liệu cùng tên do đạo diễn Nguyễn Thị Thu Trang thực hiện, Hãng phim Truyền hình TPHCM (TFS) sản xuất, gồm 10 tập. Theo đạo diễn Thu Trang, phim được chuẩn bị trong gần 2 năm, chính thức bấm máy cuối năm 2025 và dự kiến phát sóng trên kênh HTV9, Đài Phát thanh và Truyền hình TPHCM, trong tháng 11.

Phim khắc họa quá trình hình thành, phát triển của lực lượng du kích Củ Chi từ kháng chiến chống Pháp đến kháng chiến chống Mỹ. Trong đó, nhiều nội dung dành để tôn vinh nữ du kích mật – lực lượng hoạt động bí mật, bám trụ trong lòng địch, hỗ trợ cách mạng về lương thực, thông tin, vận động quần chúng và phối hợp chiến đấu.

Mỗi tập phim khai thác một khía cạnh của lực lượng nữ du kích Củ Chi, từ hình tượng những bà mẹ, nữ thiếu niên anh hùng đến công tác chính trị, binh vận, các phong trào đấu tranh, xây dựng địa đạo, chế tạo vũ khí thô sơ; đồng thời kể về tình yêu và những hy sinh thầm lặng của họ.

Nu du kich cu chi (5).jpg
Thiếu tướng Nguyễn Minh Hoàng phát biểu tại chương trình. Ảnh: VĂN TUẤN

Thông qua bộ phim, ê-kíp mong muốn tôn vinh sự gan dạ, sáng tạo và tinh thần kiên cường của phụ nữ Củ Chi trong hoàn cảnh chiến đấu khốc liệt.

Tin liên quan
HẢI DUY

Từ khóa

du kích củ chi nữ du kích củ chi TFS phim tài liệu Nữ du kích Củ Chi - những bông hoa đất thép đất thép thành đồng nguyễn thị thu trang

Tin cùng chuyên mục

中文版 中文版 SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Đầu tư Tài chính SGGP Thể Thao SGGP Thể Thao English Edition English Edition SGGP Epaper SGGP Epaper

© Bản quyền Báo SÀI GÒN GIẢI PHÓNG.

Giấy phép hoạt động Báo in và Báo Điện tử số 305/GP-BTTTT do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 28-8-2023.

Tổng Biên tập: Nguyễn Khắc Văn

Phó Tổng Biên tập: Nguyễn Ngọc Anh, Phạm Văn Trường, Bùi Thị Hồng Sương, Trương Đức Nghĩa, Phạm Thị Vân Anh, Dương Văn Quang, Nguyễn Đức Hiển, Nguyễn Khắc Cường, Trần Gia Bảo

Phó Tổng Thư ký tòa soạn: Ngô Quang Trưởng, Nguyễn Chiến Dũng, Nguyễn Phước Bình

Tòa soạn : 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bàn Cờ, TP.HCM

Điện thoại Báo SGGP: (028) 3.9294.091, 3.9294.092, 3.9294.093, 3.9294.097, 3.9294.098

Điện thoại Tòa soạn Báo Điện tử: (028) 3.9294.081

Liên hệ quảng cáo :

(028) 3.8334.185 sggponline@sggp.org.vn