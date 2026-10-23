Hài cốt liệt sĩ ở Lào với di vật còn nguyên chữ Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam

Sáng 23-10, Đội 192, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy quân sự TP Huế, cho biết từ nguồn thông tin của người dân cung cấp, đơn vị đã triển khai tìm kiếm và cất bốc, quy tập được 1 hài cốt liệt sĩ tại bản Mườn Kang, huyện Thà Tèng, tỉnh Sê Kông, nước bạn Lào.

Quy tập hài cốt liệt sĩ ở Lào

Thượng tá Ngô Trí Hùng, Đội trưởng Đội 192, cho biết vị trí và thông tin phần mộ liệt sĩ được ông Phang Ma Ni, sinh năm 1972 ở bản Mườn Kang cung cấp. Những năm trước đây, ông Phang Ma Ni từng nghe bố kể lại, tại khu rẫy cà phê của gia đình họ, trong chiến tranh có mai táng một chiến sĩ bộ đội Việt Nam hy sinh.

Đội 192 cử lực lượng vào khu rẫy để khảo sát thông tin, tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ, được bọc cẩn thận trong mảng ni lông màu xanh.

Đội 192 còn tìm thấy nhiều di vật như các mảnh vải dù, tăng, dây dù, bìa sổ tay bằng nhựa có in nổi hình cờ Quân Giải phóng và dòng chữ nổi “Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam”.

Hài cốt liệt sĩ được tìm thấy

Bìa cuốn sổ tay bằng nhựa có in nổi hình cờ Quân Giải phóng và dòng chữ nổi “Quân Giải phóng miền Nam Việt Nam”

Sau khi cất bốc và làm các thủ tục, hài cốt liệt sĩ được cán bộ, nhân viên Đội 192 đưa về khu vực đóng quân.

Cán bộ, nhân viên Đội 192 đưa hài cốt liệt sĩ về khu vực đóng quân

Tính đến nay, Đội 192 đã quy tập được 3 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các thời kỳ chiến tranh trên đất nước bạn Lào.

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VĂN THẮNG