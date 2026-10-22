Hành trình 50 năm Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM

Tham dự Lễ kỷ niệm có các đồng chí: PGS.TS Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL; Đinh Thị Thanh Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; NSND Nguyễn Thị Thanh Thúy, Phó Giám đốc Sở VH-TT TPHCM; PGS.TS Đặng Hà Việt, Vụ trưởng Vụ Khoa học, Công nghệ, Đào tạo và Môi trường (Bộ VH-TT-DL); PGS.TS Đỗ Lệnh Hùng Tú, Chủ tịch Hội Điện ảnh Việt Nam… cùng các thế hệ giảng viên, nghệ sĩ, sinh viên nhà trường.

TS. Phạm Huy Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: VĂN TUẤN

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, TS. Phạm Huy Quang, Hiệu trưởng Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM, chia sẻ, 50 năm đã qua là hành trình xây dựng và trưởng thành. Những thành quả hôm nay là kết tinh của tâm huyết, trách nhiệm và tình yêu nghệ thuật của nhiều thế hệ.

Bước vào giai đoạn mới, trước những chuyển biến mạnh mẽ của công nghiệp văn hóa, công nghiệp giải trí và công nghệ số, nhà trường tiếp tục đổi mới chương trình đào tạo, tăng cường thực hành, nghiên cứu và hợp tác với các đơn vị nghệ thuật, doanh nghiệp; chủ động tiếp cận công nghệ mới, mở rộng hợp tác quốc tế có chọn lọc, đồng thời giữ vững giá trị nghệ thuật, đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm xã hội.

Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông phát biểu chúc mừng nhà trường. Ảnh: VĂN TUẤN

Phát biểu chúc mừng, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL Tạ Quang Đông đánh giá cao những thành quả của nhà trường trong 50 năm xây dựng và phát triển, từ những nền móng đầu tiên đến vị thế là một cơ sở đào tạo nghệ thuật có uy tín của khu vực phía Nam và cả nước. Đó là hành trình bền bỉ trao truyền tri thức, tình yêu nghệ thuật, vun đắp tài năng và nhân cách.

Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, trong bối cảnh đất nước đẩy mạnh phát triển văn hóa, xây dựng sức mạnh mềm quốc gia và phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, các cơ sở đào tạo nghệ thuật như Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM có vai trò quan trọng trong phát hiện, bồi dưỡng tài năng, khơi nguồn sáng tạo và kết nối truyền thống với hiện đại.

Đại diện lãnh đạo, khách mời tại Lễ kỷ niệm 50 năm Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Ảnh: VĂN TUẤN

Nhân dịp này, Bộ VH-TT-DL đã trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng đến 3 tập thể và 10 cá nhân của trường. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động TPHCM cũng tặng Cờ truyền thống “50 năm thành lập và phát triển” cho Công đoàn cơ sở nhà trường.

Các tập thể, cá nhân nhà trường nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ VH-TT-DL. Ảnh: VĂN TUẤN

Ngoài phần lễ, chương trình có nhiều tiết mục văn nghệ do các nghệ sĩ khách mời và thế hệ sinh viên nhà trường thể hiện.

Đặc biệt, buổi lễ cũng dành phút tưởng niệm và tri ân đến những người thầy, người cô đã tận hiến cho sự nghiệp đào tạo nghệ thuật. Những người lái đò thầm lặng đã chắp cánh cho bao thế hệ nghệ sĩ, để hôm nay và mai sau, ngọn lửa nghệ thuật vẫn mãi sáng trong trái tim những người ở lại.

VĂN TUẤN