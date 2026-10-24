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HCM-SME đẩy mạnh kết nối giao thương, hình thành chuỗi cung ứng nội bộ

SGGPO

Chiều 24-10, tại xã Long Điền (TPHCM), Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa TPHCM (HCM-SME) tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 4, nhằm kiện toàn tổ chức hội và triển khai nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 2026.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch HCM-SME cho biết, hiệp hội hiện có 750 doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân tham gia.

Trong 9 tháng đầu năm, HCM-SME triển khai nhiều hoạt động kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp; tích cực tham gia góp ý chính sách, đối thoại với cơ quan quản lý và đẩy mạnh xúc tiến thương mại.

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Ông Phạm Văn Triêm, Chủ tịch HCM-SME đối thoại với các doanh nghiệp hội viên tại một sự kiện do hiệp hội tổ chức

Hiệp hội tổ chức các chương trình Cà phê Doanh nhân, gặp mặt hội viên, kết nối đối tác, đồng thời từng bước kiện toàn tổ chức và phát triển các hội, câu lạc bộ trực thuộc. Đầu tháng 10, hiệp hội khai trương văn phòng tại số 41 Nguyễn Đình Chiểu (phường Sài Gòn), tạo không gian hội họp, kết nối doanh nghiệp, quảng bá thương hiệu và trưng bày sản phẩm.

Những tháng cuối năm, HCM-SME đặt mục tiêu đẩy mạnh phát triển hội viên, nâng cao chất lượng hoạt động hỗ trợ và tăng cường kết nối giao thương giữa các doanh nghiệp thành viên. Trọng tâm là xây dựng hệ thống dữ liệu, phân loại hội viên theo ngành nghề, lĩnh vực và năng lực cung ứng; từ đó hình thành các chuỗi cung ứng nội bộ, kết nối doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho doanh nghiệp lớn và tập đoàn.

Hiệp hội cũng tăng cường xúc tiến sản phẩm ra thị trường quốc tế, tổ chức các kỳ hội chợ, hội thảo và chương trình kết nối giao thương.

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Các thành viên HCM-SME biểu quyết thông qua một số nội dung hoạt động tại Hội nghị Ban Chấp hành mở rộng lần thứ 4. Ảnh: QUANG VŨ

Để nâng cao hiệu quả hoạt động, hiệp hội chú trọng lựa chọn các sản phẩm chất lượng, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh, tính chuyên nghiệp và khả năng đáp ứng yêu cầu của đối tác. Công tác tư vấn, đào tạo về quản trị, pháp lý và chuyển đổi số cũng được đẩy mạnh để giúp hội viên phát triển bền vững.

Tại hội nghị, HCM-SME xem xét công tác kiện toàn nhân sự, bầu bổ sung Phó Chủ tịch và Ủy viên Ban Chấp hành, đáp ứng yêu cầu nâng cao hiệu quả điều hành và triển khai nhiệm vụ trong giai đoạn tiếp theo.

QUANG VŨ

Từ khóa

HCM-SME Kiện toàn tổ chức Hiệp hội SME Xúc tiến thương mại Giao thương

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