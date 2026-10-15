Hiệu quả từ các mô hình Dân vận khéo

Sáng 15-10, Đảng ủy phường Tam Thắng (TPHCM) họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15-10) và tuyên dương 60 gương điển hình “Dân vận khéo” năm 2026.

Lãnh đạo phường Tam Thắng tặng Giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026

Tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Công Thành, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường ôn lại những chặng đường lịch sử vẻ vang của công tác dân vận, luôn gắn bó mật thiết với nhân dân, phục vụ nhân dân, chịu sự giám sát của người dân.

Lãnh đạo phường Tam Thắng cùng các đại biểu dự buổi họp mặt kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng

Năm 2026, Đảng bộ, chính quyền và cả hệ thống chính trị phường Tam Thắng đã chủ động, sáng tạo, triển khai nhiều phong trào thi đua “Dân vận khéo” thiết thực, ý nghĩa và tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Đến nay, phường có 60 mô hình, điển hình “Dân vận khéo” được duy trì và phát huy hiệu quả.

Trao Giấy khen cho các tập thể có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”

Tiêu biểu như các mô hình: “Bình dân học vụ số”, “Ứng dụng AI hỗ trợ xây dựng học liệu số và đổi mới phương pháp dạy học”, “Ứng dụng AI trong tuyên truyền nghị quyết của Đảng”, “Vận động nhân dân đóng góp kinh phí nâng cấp tuyến đường Ngô Tất Tố và hẻm 2, 8 đường Ngô Tất Tố” , “Sắc màu đô thị”, “Ngôi nhà xanh”, “Vận động hộ kinh doanh chấp hành trật tự lòng lề đường, an toàn thực phẩm”…

Phát biểu tại buổi họp mặt, đồng chí Nguyễn Chí Linh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Tam Thắng đề nghị, các cấp ủy đảng, chính quyền, hệ thống MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường hướng phong trào “Dân vận khéo”; vào giải quyết “việc khó, khâu yếu, việc bức thiết”, nhất là các lĩnh vực: Trật tự văn minh đô thị; phân loại rác tại nguồn và bảo vệ môi trường; an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư; chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ phục vụ đời sống dân sinh.

Dịp này, UBND phường Tam Thắng tặng Giấy khen cho 12 tập thể và 2 cá nhân có thành tích tiêu biểu trong phong trào thi đua “Dân vận khéo” năm 2026.

KHÁNH CHI – HOÀNG HƯỜNG