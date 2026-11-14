Hội tụ đặc sản vùng miền tại TPHCM

Tối 13-11, tại phường Bình Đông (TPHCM), Tuần lễ kết nối cung cầu sản phẩm nông, thủy sản, đặc sản vùng miền tại TPHCM đã khai mạc gắn với Festival Tôm Cà Mau lần thứ II, kết hợp Tuần lễ nông sản vùng miền - Bình Đông.