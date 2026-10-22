Hơn 230 nhà mua hàng quốc tế tham dự hội chợ xuất khẩu TPHCM

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương; Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu tại lễ khai mạc. Ảnh: DUY TRẦN

Phát biểu tại lễ khai mạc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà nhấn mạnh, trong bối cảnh thương mại toàn cầu chuyển dịch mạnh mẽ, việc đẩy mạnh xúc tiến xuất khẩu và nâng cao năng lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nội địa là nhiệm vụ hàng đầu của thành phố.

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng tặng hoa chúc mừng tại lễ khai mạc hội chợ. Ảnh: DUY TRẦN

Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng khẳng định, trong điều kiện hội nhập quốc tế sâu rộng và thị trường toàn cầu có nhiều biến động phức tạp, phát triển xuất khẩu gắn với chuyển đổi xanh và chuyển đổi số là yêu cầu cấp thiết hiện nay.

Hội chợ thu hút nhiều tên tuổi lớn như Walmart, Amazon, Alibaba, TikTok, AEON... Ảnh: DUY TRẦN

Hội chợ năm nay mang thông điệp "Trung tâm xuất khẩu tại chỗ - Trung tâm sản xuất công nghiệp Việt Nam", quy tụ hơn 700 gian hàng của các doanh nghiệp đến từ TPHCM và nhiều tỉnh, thành như Tây Ninh, Đồng Tháp, Huế, Khánh Hòa, Đồng Nai, Vĩnh Long, An Giang, Ninh Bình. Không gian trưng bày tập trung các nhóm ngành hàng chủ lực, gồm: nông sản - thực phẩm, dệt may - da giày, đồ gỗ - mỹ nghệ và các dịch vụ hỗ trợ xuất khẩu tiên tiến.

Ông Nguyễn Viết Vị, Chủ tịch HĐQT Công ty CP MIT VEGA phát biểu cảm nhận khi tham gia hội chợ

Điểm nhấn của sự kiện là sự tham dự của 230 nhà mua hàng quốc tế đến từ 15 quốc gia và vùng lãnh thổ (như Hoa Kỳ, Pháp, Úc, Canada, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Sri Lanka...), cùng nhiều hệ thống phân phối lớn và sàn thương mại điện tử uy tín như Walmart, Amazon, Alibaba, TikTok, Shopee, Saigon Co.op, SATRA, Central Retail, AEON.

Nhiều gian hàng tiếp thị, bán hàng trực tiếp và kết hợp trực tuyến (O2O). Ảnh: XUÂN TRUNG

Trong khuôn khổ hội chợ diễn ra chuỗi diễn đàn, hội thảo chuyên đề, hoạt động kết nối B2B cùng các phiên livestream bán hàng sôi động của hàng chục doanh nghiệp, tạo động lực chiến lược giúp sản phẩm Việt Nam vươn xa trên thị trường toàn cầu.

Các đại biểu tham quan các gian hàng tại hội chợ. Ảnh: DUY TRẦN

Sự kiện triển khai mô hình "xuất khẩu tại chỗ", đưa các nhà mua hàng quốc tế đến trực tiếp nhà máy, vùng nguyên liệu để kiểm chứng năng lực sản xuất, qua đó rút ngắn thời gian đàm phán và ký kết đơn hàng.

Ngoài ra, mô hình kết hợp trực tiếp và trực tuyến (O2O) được triển khai thông qua việc triển lãm tại WTC Expo kết hợp triển lãm số, livestream và thương mại điện tử xuyên biên giới, giúp duy trì và mở rộng cơ hội giao thương lâu dài sau sự kiện.

DUY TRẦN - XUÂN TRUNG