Thế giới

Houthi cảnh báo đợt leo thang tấn công, liên quân dồn lực đánh chặn

SGGPO

Ngày 26-9, lực lượng liên quân do Saudi Arabia dẫn đầu cho biết, đã đánh chặn 2 thiết bị bay không người lái do lực lượng Houthi tại Yemen phóng về phía thủ đô Riyadh.

Các tướng lĩnh quân sự cấp cao của Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau tại Riyadh ngày 25-9 Ảnh: X/MODGOVKSA
Các tướng lĩnh quân sự cấp cao của Saudi Arabia, Pakistan và Thổ Nhĩ Kỳ gặp nhau tại Riyadh ngày 25-9 Ảnh: X/MODGOVKSA

Liên quân cũng đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo của Houthi nhằm vào Khamis Mushait, thành phố ở phía Tây Nam Saudi Arabia, nơi có một căn cứ không quân.

Cùng ngày, ông Hezam Alasad, thành viên Bộ Chính trị của Houthi, tuyên bố những chiến dịch quân sự thời gian qua của lực lượng này chỉ là hoạt động diễn tập quy mô nhỏ nhằm chuẩn bị cho một đợt leo thang toàn diện.

Trong một diễn biến khác, trả lời phỏng vấn kênh CBS News (Mỹ), ngày 25-9, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian khẳng định Lãnh tụ Tối cao Mojtaba Khamenei hoàn toàn khỏe mạnh, các vết thương ở mặt và chân của ông Khamenei đã hồi phục, bất chấp nhiều đồn đoán từ truyền thông phương Tây suốt nhiều tháng qua về tình trạng sức khỏe của ông.

Tổng thống Pezeshkian cho biết đã gặp trực tiếp ông Khamenei hai lần kể từ khi ông này kế nhiệm cha mình - cố Lãnh tụ Tối cao Ali Khamenei (thiệt mạng trong cuộc không kích của Mỹ và Israel hồi cuối tháng 2-2026), trong đó có một lần kéo dài hơn 7 giờ đồng hồ.

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KHÁNH HƯNG

Từ khóa

Saudi Arabia Houthi liên quân

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