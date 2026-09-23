Mỹ, Iran đàm phán trực tiếp

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các quan chức Mỹ và Iran đã tiến hành đàm phán trực tiếp dài khoảng 3 giờ bên lề phiên thảo luận chung của Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 tại New York (Mỹ).

Nhà máy lọc dầu Abadan của Iran. Ảnh: TEHRAN TIMES

Ông Donald Trump đánh giá cuộc tiếp xúc hiệu quả và cho biết hai bên đã lên lịch cho cuộc gặp tiếp theo. Tổng thống Mỹ bày tỏ mong muốn đạt được một thỏa thuận với Iran, đồng thời cảnh báo Tehran về những hậu quả nghiêm trọng nếu không lựa chọn con đường này.

Thông tin được Tổng thống Donald Trump công bố khi ông có cuộc gặp với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 22-9 (giờ địa phương).

Theo tờ Jerusalem Post, phái đoàn đàm phán phía Mỹ có sự tham gia của đặc phái viên Steve Witkoff và đặc phái viên Jared Kushner. Phát biểu sau buổi làm việc, ông Steve Witkoff có đánh giá rất tích cực về kết quả đạt được.

Về phía Iran, giới chức xác nhận Ngoại trưởng Abbas Araghchi đã trực tiếp tham gia đàm phán. Phía Tehran đưa ra các điều kiện tiên quyết bao gồm yêu cầu Mỹ lập tức dỡ bỏ lệnh phong tỏa đường biển, giải phóng các tài sản tài chính của Iran đang bị đóng băng và chấm dứt các hành động quân sự nhắm vào các lực lượng thuộc trục "kháng chiến".

Trước đó, thông qua các kênh ngoại giao trung gian, chính quyền Tehran gửi đề xuất mở lại eo biển Hormuz trong vòng 7 ngày tới Washington.

Ngay sau khi các thông tin về tiến trình đàm phán Mỹ - Iran được công bố, thị trường năng lượng toàn cầu ghi nhận đà giảm giá. Theo dữ liệu từ trang thông tin Oil Price, trong phiên giao dịch sáng 23-9, giá dầu WTI và giá dầu Brent có mức giảm lần lượt 0,68% và 0,37%, chốt mức 89,90 USD/ thùng và 98,88 USD/thùng.

PHƯƠNG NAM