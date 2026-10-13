Kể chuyện Việt Nam bằng hương thơm

Một mùi hương có thể đánh thức ký ức, cũng có thể mở ra một hành trình. Với LONGTIEN, những ký ức về gia đình, làng quê và đời sống người Việt Nam trở thành chất liệu để kể câu chuyện quê hương. Từ những nốt hương thân thuộc, thương hiệu nước hoa Việt đang từng bước tìm đến người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Từ ký ức Việt đến giải thưởng quốc tế

Tại Artisan Perfume Awards 2026 diễn ra trong tháng 8 vừa qua, LONGTIEN giành 25 giải thưởng ở 7 hạng mục cho 4 sản phẩm: Trà Việt, Áo dài, Bánh mì chấm sữa và Kẹo bông gòn. Đây là giải thưởng thường niên của TasteTV và Viện Hàn lâm Truyền thông Tastemakers (Bắc Mỹ), tôn vinh những sáng tạo trong lĩnh vực nước hoa thủ công, niche và độc lập. Kết quả khiến đội ngũ trẻ đứng sau LONGTIEN thêm tin tưởng vào con đường đã chọn. Tại cuộc thi, các sản phẩm được thử mùi ẩn danh. Ban giám khảo không biết thương hiệu do ai sáng lập hay đến từ đâu, chỉ tập trung đánh giá chất lượng mùi hương và khả năng truyền tải ý tưởng.

Ngay từ đầu, LONGTIEN đã chọn kể những mảnh ký ức đời thường của người Việt bằng ngôn ngữ hương thơm. Những chai nước hoa trước hết được tạo ra để người Việt sử dụng và thấy thân thương, từ đó mở ra với bạn bè quốc tế một góc nhìn về đời sống Việt Nam. Khi dự thi, nhóm chỉ mong được cọ xát, học hỏi, nên việc được đón nhận mang ý nghĩa đặc biệt. Trong số những ghi nhận nổi bật, Trà Việt được chọn làm Đối tác nước hoa chính thức của Taste Awards lần thứ XVI. Áo dài giành giải Gold/Winner (Vàng/ Quán quân) ở các hạng mục Kết hợp nguyên liệu, Nghệ thuật tạo hương và Phát hiện ấn tượng nhất. Với LONGTIEN, kết quả ấy cho thấy những câu chuyện gần gũi của người Việt có thể tìm được sự đồng cảm vượt qua khác biệt văn hóa.

Trà Việt bắt nguồn từ một ký ức giản dị: ông bà thường dùng vỏ lon sữa bột cũ, như lon Guigoz, để đựng trà khô. Nhìn thấy chiếc lon, lũ trẻ nghĩ ngay đến vị sữa ngọt ngào, béo ngậy. Nhưng khi nắp lon mở ra, thứ lan tỏa lại là hương trà thơm lừng, với vị xanh và chát khi nhấp môi. “Mùi hương Trà Việt của chúng tôi giữ trọn sự đối lập đầy thú vị ấy: cái chát nhẹ, thanh mát của trà xanh nhưng ẩn sau là hậu vị ngọt mịn của ký ức.

Nó gợi những tháng ngày tuổi thơ êm đềm bên ông bà, người thân - những ký ức mà bất kỳ ai, dù ở đâu trên thế giới, cũng có thể tìm thấy sự đồng cảm”, anh Phúc Nhân, đại diện LONGTIEN, chia sẻ.

Để câu chuyện có nền tảng chất lượng

Trong bộ sưu tập đầu tiên, LONGTIEN khai thác chủ đề “Con tem ký ức”, với mong muốn tôn vinh những giá trị thân thuộc. Đó có thể là buổi sáng ngồi bên vỉa hè ăn bánh mì chấm sữa, hay tiếng còi xe đạp của chú bán kẹo bông gòn. Những điều bình dị ấy vẫn ở đó, nhưng đôi khi bị khuất lấp giữa nhịp sống hiện đại. Chuyển hình ảnh, ký ức thành hương thơm là một thử thách. Nhóm chọn những nguyên liệu quen thuộc trong gian bếp, mảnh vườn Việt như gạo, trà, tiêu, cà phê, rồi kết hợp với các nguyên liệu của thế giới nước hoa để tái hiện cảm xúc. Mục tiêu không chỉ là mô phỏng một mùi cụ thể, mà gợi cảm giác thân quen, như khi hương trà khiến người dùng nhớ đến khoảng sân nhà.

Để hiện thực hóa ý tưởng, LONGTIEN lựa chọn hợp tác với các tập đoàn hương liệu quốc tế. Theo đại diện thương hiệu, đây là bước đi quan trọng để những câu chuyện văn hóa có nền tảng chất lượng, thay vì chỉ dừng ở ý tưởng hay cách giới thiệu sản phẩm.

“Chúng tôi tự nhủ, nếu chỉ cố tô vẽ những câu chuyện bay bổng, mỹ miều về văn hóa mà chất lượng sản phẩm không tốt thì tất cả chỉ là sáo rỗng. Để được người dùng thực sự đón nhận, nguyên liệu phải tốt, hương thơm phải an toàn, đạt chuẩn và có độ ổn định cao”, đại diện LONGTIEN cho biết. Với đội ngũ sáng lập, chất lượng là điều kiện để khách hàng yên tâm sử dụng và gắn bó với sản phẩm. Câu chuyện quê hương có thể khơi gợi sự tò mò ban đầu, nhưng trải nghiệm mùi hương mới giúp thương hiệu giữ được người dùng và có cơ hội đi xa.

Mang hương việt ra thế giới

LONGTIEN có 6 thành viên, phần lớn từng làm việc trong ngành nước hoa. Trong đó, Phúc Nhân (sinh năm 1993) và anh trai Trọng Nhân (sinh năm 1990) là những thành viên chủ chốt. Các thành viên còn lại đảm nhiệm những thế mạnh riêng trong kết nối với các nhà hương quốc tế, sản xuất, truyền thông và thương mại điện tử.

Trà Việt hiện là sản phẩm được yêu thích trên thị trường. Ảnh: NVCC

Sau thị trường Việt Nam, thương hiệu lựa chọn Đông Nam Á làm điểm đến đầu tiên, hướng tới Thái Lan và Singapore. Theo nhóm, sự tương đồng về văn hóa trong khu vực có thể giúp khách hàng dễ cảm nhận những câu chuyện được gửi gắm qua sản phẩm. Đây cũng là bước đi phù hợp với nguồn lực của một thương hiệu trẻ. LONGTIEN nhìn nhận Thái Lan có thị trường nước hoa sôi động, đa dạng và cởi mở với những nét văn hóa mới. Trong khi đó, Singapore được kỳ vọng là điểm kết nối để tiếp cận các thị trường khác. Đi từ những thị trường gần gũi là cách nhóm từng bước tìm hiểu người tiêu dùng và mở rộng sự hiện diện. Dù hướng đến khách hàng quốc tế, điều thương hiệu mong muốn vẫn bắt đầu từ cảm xúc của người Việt.

Anh Phúc Nhân (bên phải) - đại diện thương hiệu LONGTIEN tại không gian triển

“Với anh chị em, bạn bè Việt Nam mình, tôi chỉ mong một buổi sáng nào đó, khi xịt mùi hương LONGTIEN lên áo, họ bỗng mỉm cười vì như gặp lại tuổi thơ mình”, đại diện thương hiệu LONGTIEN chia sẻ. Nhóm mong những mùi hương ấy sẽ theo người dùng trong sinh hoạt thường ngày và trên mỗi chuyến đi, như một mảnh quê hương có thể mang theo. Với bạn bè ngoại quốc, LONGTIEN hy vọng sản phẩm mở ra những chuyến “du lịch qua khứu giác”, khơi gợi sự tò mò về đời sống, con người Việt Nam và cảm hứng đến thăm đất nước.

Mỗi sản phẩm thuộc bộ sưu tập “Con tem ký ức” đều gợi nhớ tuổi thơ với các nguyên liệu, đồ vật quen thuộc. Ảnh: NVCC

4 sản phẩm nước hoa nhận được nhiều giải thưởng quốc tế của LONGTIEN. Ảnh: NVCC

Cuối tháng 9-2026, LONGTIEN chính thức góp mặt tại Centdegrés Fragrance Awards 2026 lần thứ 4 ở Grasse, Pháp, đánh dấu chương mới trong hành trình lưu giữ và lan tỏa văn hóa Việt qua nghệ thuật nước hoa. Cũng dịp này, LONGTIEN được lựa chọn là một trong 26 thương hiệu nước hoa châu Á hiện diện tại ICON'S 26 – The Asian Art Perfumery Gallery, tổ chức tại Bảo tàng Nước hoa Quốc tế (Musée International de la Parfumerie), nơi tôn vinh những sáng tạo hương đặc sắc đến từ châu Á.

Hành trình chinh phục người dùng của LONGTIEN vẫn đang tiếp diễn. Từ lon trà của ông bà, ổ bánh mì chấm sữa đến chiếc kẹo bông gòn, nhóm chọn những điều nhỏ bé để kể câu chuyện về nguồn cội. Những giải thưởng là sự khích lệ, còn việc đưa mùi hương Việt vào đời sống người tiêu dùng sẽ là chặng đường thương hiệu tiếp tục theo đuổi.

DIỄM MI