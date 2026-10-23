Khơi thông dòng vốn, tạo động lực tăng trưởng cho vùng Đông Nam bộ

Chiều 23-10 tại TPHCM, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phối hợp với UBND TPHCM tổ chức hội nghị “Ngành ngân hàng đồng hành khơi thông nguồn lực tài chính – ngân hàng phục vụ tăng trưởng vùng Đông Nam bộ”.